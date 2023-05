Polizei verfolgt Mann mit Messer durch Erding

Von: Timo Aichele

Ein Messer ist eine bedrohliche Waffe (Symbolbild). © Rolf Kremming/Imago

Einen Großeinsatz löste ein 60-jähriger Münchner aus, der beim Media Markt in Erding Menschen mit einem Messer bedrohte.

Erding - Mit einem Messer bedrohte ein 60-jähriger Münchner am Montag andere Menschen in der Nähe des Media Markts in Erding. Gegen 14.30 Uhr ging bei der Erdinger Inspektion die entsprechende Mitteilung ein. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge.

Zahlreiche Streifen machten sich auf den Weg Richtung Media Markt. Ein Ladendetektiv (32) hatte bereits die Verfolgung des flüchtigen 60-Jährigen aufgenommen und teilte der Polizei seinen jeweiligen Standort mit. Mittlerweile lief er auf der Dachauer Straße in Richtung Innenstadt.

An der Kreuzung mit der Sigwolfstraße stellten die Beamten den Mann. Erst nach eindringlichen Aufforderungen legte er das Messer auf den Boden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand, wurde aber von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Polizist wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Der 60-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von ungefähr 0,6 Promille.

Der Täter muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, das Messer wird er wohl nicht mehr wieder bekommen.