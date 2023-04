Angler erwischt Schwarzfischer an der Sempt

Anzeige wegen Fischwilderei

Mitten in Erding haben zwei Personen in der Sempt geangelt, ohne dafür eine Berechtigung zu haben. Nun läuft ein Strafverfahren gegen das Duo.

Erding - Ein Zeuge, Mitglied des Bezirksfischereivereins Erding, sprach die Angler an, die daraufhin so fluchtartig das Weite suchten, dass sie sogar ihre Anglerausrüstung zurückließen. Der Zeuge rief die Polizei. Deren Beamte hatten mehr Anglerglück, denn wenig später gingen ihnen beide Schwarzfischer ins Netz. Sie verfügten in der Tat über keinerlei Berechtigung, an der Sempt zu angeln. Damit haben sie sich der Fischwilderei schuldig gemacht. ham