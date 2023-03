Zwei Verletzte und hoher Unfallschaden

Von: Hans Moritz

Einen Serienunfall ausgelöst hat am Freitagmittag ein 72-Jähriger an der Kreuzung Anton-Bruckner-Straße/Am Gries in Erding.

Erding - Laut Polizei hatte der Fahrer aus dem nördlichen Landkreis die rote Ampel zu spät bemerkt. Der 72-Jährige war auf der Anton-Bruckner-Straße in Richtung Fliegerhorst unterwegs. Vor ihm fuhren eine 56-Jähriger wiederum aus dem Nordlandkreis mit einem Chrysler sowie eine 46-Jährige aus dem Raum Landshut mit einem BMW. Beide hielten an der Ampel an. Der 72-Jährige bremste zu spät und schob alle drei Fahrzeuge ineinander. Er erlitt bei dem Zusammenstoß Nasenbluten, die 56-Jährige kam mit dem Verdacht auf ein Schleudertrauma ins Erdinger Klinikum.



Alle drei Autos wurden nicht unerheblich beschädigt, zwei mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 35 000 Euro. Die Feuerwehr Erding lenkte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn. ham