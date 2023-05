Erding: Premiere für gymnasiales Zusammenspiel

Teilen

Drei Solisten, ein Konzert: Veranstaltungsort der Premiere war die Aula des AFG (v. l.): KAG-Schulleiterin Andrea Hafner, Jonatán Toldy (Gitarre, KAG), Cosima Heilmaier (Klavier, AFG), AFG-Schulleiterin Regine Hofmann, Niklas Weiskopf (Schlagwerk, Gymnasium Dorfen) und der Dorfener Schulleiter Markus Höß. © Vroni Vogel

Drei äußerst talentierte Nachwuchsmusiker beeindruckten bei einem Konzert mit ihrem Können. Es war die Premiere einer gymnasialen Zusammenarbeit.

Erding – Eine kreative Kooperation der drei Gymnasien im Landkreis soll zur Reihe werden: Erstmals gaben unter dem Motto „Junge Künstler stellen sich vor“ drei Jugendliche gemeinsam in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums ein Solistenkonzert: Cosima Heilmaier am Klavier (AFG), Jonatán Toldy auf der Gitarre (Korbinian-Aigner-Gymnasium) und Niklas Weiskopf am Schlagwerk (Gymnasium Dorfen).

Die jungen Leute haben es auf ihren Instrumenten weit gebracht und beeindruckten das Publikum mit ihrem Können. Am Ende des Konzerts sprach AFG-Schulleiterin Regine Hofmann von einem „Wahnsinnsabend“ und meinte: „Ich bin sprachlos, was Ihr geleistet habt.“ Hofmann, ihre Amtskollegin vom KAG, Andrea Hafner und der Dorfener Schulleiter Markus Höß waren sich einig, dass diese Zusammenarbeit fortgesetzt werden soll, um jungen Menschen aus allen drei Schulen ein Forum zu bieten, wobei man sich dabei mit dem Veranstaltungsort abwechseln will. Das nächste Mal soll das Gemeinschaftsprojekt in Dorfen stattfinden.

Vorstellbar sei neben Solistenkonzerten auch ein gemeinsamer Probentag der Big Bands und Orchester mit kleinem Abschlusskonzert. Das Schulleitungstrio dankte allen Lehrkräften, die das Konzert vorbereitet hatten.

Die 16-jährige Cosima Heilmaier hat man schon oft in AFG-Konzerten gehört. Sie hatte am Klavier ein anspruchsvolles Programm aus verschiedenen Epochen vorbereitet und ist inzwischen Jungstudentin an der Musikhochschule München bei Markus Bellheim. Eine spannende Komposition war „Dream Images“ von George Crumb (1929-2022). Hier verbanden sich moderne Klänge mit Musikzitaten aus dem Stück „Fantaisie-Impromptu“ des großen Klavierromantikers Frédéric Chopin. Außerdem waren der muntere Allegro-Kopfsatz aus einer Klaviersonate von Wolfgang Amadeus Mozart, eine energiegeladene Interpretation der Toccata aus „Pour le piano“ des Impressionisten Claude Debussy und ein Klavierstück von Franz Liszt zu hören.

Niklas Weiskopf (15) eröffnete das Konzert mit einem markanten Stück aus einer Trommel-Suite. Besonders beeindruckend war seine Version eines Werkes von Johann Sebastian Bach, intensiv und mit eleganter Lockerheit auf der Marimba gespielt. Der junge Schlagwerker nimmt Unterricht bei drei Meistern ihres Fachs: Claudio Estay, Roland Gallner und Carlos Vera.

Facettenreiche Gitarrenklänge schickte Jonatán Toldy (17) in den Raum, unter anderem mit einem Stück des spanischen Komponisten Fernando Sor (1778-1839) und „La Paloma“ aus der Feder von Sebastián de Yradier (1809-1865). Sein Gitarrenlehrer Martin Klinger war als Zuhörer im Konzert. Die Spenden von 150 Euro aus dem Konzert werden der Schulsozialarbeit zugute kommen. VRONI VOGEL