Das Premierenfieber steigt - Vorhang auf nach Corona

In Stimmung für die Schwedenspiele sind die Akteure von der Volksspielgruppe Altenerding. © Wolfgang Krzizok

Die Theatervereine können wieder proben und auftreten. In der Pandemie standen bei den Verantwortlichen der Infektionsschutz und die Sorge um Mitgliederzahlen im Vordergrund.

Erding – Zwei Jahre lang blieben die Vorhänge unten, doch langsam lichtet sich die Dunkelheit in den Amateurtheatern im Landkreis. „Irgendwann muss man ja wieder etwas planen“, meint Erich Peinelt, Vorsitzender der Volksspielgruppe Altenerding. Nach dem Wegfall der Corona-Einschränkungen ist man in Altenerding zuversichtlich. Es habe in den vergangenen Jahren zwar Einbußen gegeben, jedoch hielten sie sich laut Peinelt in Grenzen, da alles rechtzeitig abgesagt worden sei.

Die Volksspielgruppe steckt schon mitten in den Proben für die Schwedenspiele, durch das Casting sind etwa 50 bis 60 Mitglieder hinzugekommen. Somit besteht die Volksspielgruppe insgesamt aus rund 250 Mitgliedern. Schauspieler habe man gerade noch genügend. „Probleme gibt es eher hinter der Bühne“, berichtet Peinelt: Es fehle an Helfern und Technikern. Geplant wird trotzdem fleißig. „Wir haben bereits die Stadthalle für nächstes Jahr reserviert und werden sie auch für 2024 reservieren“, erklärt der Vorsitzende.

Insgesamt gab es durch die Corona-Pandemie starke BeeinträchtigungeSn bei den Laienbühnen im Landkreis. So mussten 2020 und 2021 alle Aufführungen gestrichen und umso mehr Karten zurückerstattet werden.

Auch die Volksbühne Eichenried hat es getroffen. „Wir standen eine Woche vor der Premiere“, erinnert sich Vorsitzende Daniela Krause an den Lockdown. Während des coronabedingten Stillstands habe es keine direkte Änderung bei der Anzahl der Mitglieder gegeben. „Bei uns kann auch keiner abspringen, sonst müssen wir zumachen, da wir ja nur ein kleiner Verein sind“, sagt sie.

Größere Probleme gebe es in Eichenried allerdings beim Kindertheater. Die Vorsitzende erläutert als größte Schwierigkeit, dass teilweise zwischen 25 und 35 Kinder auf der Bühne stünden. Diese seien meist nicht geimpft, und bei den Zuschauern handle es sich größtenteils um ältere Personen, zum Beispiel die Großeltern der Kinder. Außerdem habe es drei Jahre lang keine einzige Vorstellung gegeben, „und viele Kinder sind auch nicht mehr dabei“, bedauert sie. Dabei habe man vor dem Lockdown „extra noch ein neues Bühnenbild für das Kindertheater angefertigt, das bis heute aber nie benutzt wurde“.

Von ebenfalls unveränderten Mitgliederzahlen berichtet Stefan Freitsmiedl, Schriftführer der Theatergruppe Bockhorn. Ausgestiegen sei während Corona niemand. „Das liegt aber auch an unserem niedrigen Mitgliedsbeitrag von einem Euro“, merkt Freitsmiedl an und ergänzt: „Wir haben grob 50 Mitglieder.“

Diese seien allerdings nicht ganz so positiv gestimmt, da das Pfarrheim sehr klein sei und es bei vielen Zuschauern ziemlich eng werde. Außerdem sei es momentan sehr schwierig, einen passenden Raum zum Spielen zu finden. Freitsmiedl erklärt: „Wir müssen ja wieder planen, sonst geht der Verein unter. Deshalb haben wir als Notlösung unsere mobile Bühne.“

Wie berichtet, hat die Theatergruppe Bockhorn mit der mobilen Bühne Gaststätten in der Gemeinde angefahren und im Freien viermal das Stück „Heiraten ist schön“ aufgeführt. Es gab keinen Kartenverkauf. Der Verein ließ sich bezüglich der Zuschauerzahlen überraschen. Überstanden habe man die Pandemie relativ gut. Es habe schließlich keine regelmäßigen Ausgaben gegeben, allerdings sei 2020 viel geplant gewesen, was alles abgesagt werden musste.

Ähnlich erging es dem Theaterverein Buch am Buchrain. Vorsitzender Martin Dondl sagt: „Eigentlich hat der Verein die Pandemie gut überstanden. Es sind keine finanziellen Probleme aufgetreten, aber es herrschte Stillstand.“ Für die Zukunft plane man in jedem Fall, nur könne noch kein Wo und Wie genannt werden. Ursprünglich habe man eine Aufführung im Sommer geplant, gespielt werden sollte wieder in der Tenne.

Der Verein habe sich aber dagegen entschieden, da es zu dieser Zeit Überschneidungen mit anderen Aufführungen gegeben hätte. „Und wir wollen uns ja nicht gegenseitig das Publikum wegnehmen“, erklärt Dondl. Eventuell will sein Verein im Spätherbst wieder Theaterspielen – dann im Gemeindehaus.

Auch in Inning am Holz wird wieder fleißig für dieses Jahr geplant. „Wir spielen im Herbst zum letzten Mal im Gasthaus Winkler. Danach sind unsere Vorstellungen im Bürgerhaus in Inning“, berichtet Regisseur Stefan Voglhuber und sagt: „Eigentlich würden wir aktuell spielen, aber das ist leider ausgefallen, da viele keine Zeit haben.“ Auch das Theater an Ostern habe abgesagt werden müssen.

Zum Thema Corona sagt Voglhuber: „Es hatte keine verheerenden Auswirkungen auf uns. Wir hatten geringe laufende Kosten und Aufwendungen. Wenn man nicht spielt, hat man folglich auch keine Ausgaben.“

LENNY MENDE