10 000 Euro-Spende fürs Leserhilfswerk

Eine wahrlich stolze Summe: 10 000 Euro übergab Helmut Braun (r.) von Procon IT aus Garching an Redaktionsleiter Hans Moritz für Licht in die Herzen, Leserhilfswerk der Heimatzeitung. Foto: D ieter Priglmeir

Procon IT zeigt ein großes Herz

von Hans Moritz schließen

Es war nicht nur einer der größten Schecks, der bei der 13. Auflage des Leserhilfswerks „Licht in die Herzen“ für Bedürftige im Landkreis Erding eingegangen ist. Es war auch die höchste Einzelspende. Das in Garching ansässige Softwareunternehmen Procon IT unterstützt das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger mit unglaublichen 10 000 Euro.