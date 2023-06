Protesttag der Apotheker: „Wir müssen was tun!“

Von: Lea Warmedinger, Birgit Lang

Infos über die Protestaktion verteilt Jörg Heider von der Vitalis Apotheke in Taufkirchen an seine Kunden. Unser Ziel ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht richtig läuft. Armin Braun, Apotheken-Sprecher im Kreis Erding Nicht alle Apotheker streiken Keine Medizin, kleine Honorare © lang

Mehr Bürokratie, weniger Geld: Apotheker rufen zum bundesweiten Protesttag am 14. Juni auf.

Erding – „Die Arbeitsbedingungen sind nahezu unzumutbar und schwierig geworden, sodass es für die Mitarbeiter, die Kunden und uns Inhaber langsam untragbar wird“, sagt Jörg Heider. Mit dieser Meinung steht der Apotheker aus Taufkirchen nicht alleine da. Deshalb gibt es am Mittwoch, 14. Juni, deutschlandweit einen Protesttag unter dem Motto „Unsere Apotheke bleibt heute geschlossen. Wir protestieren – auch für Sie!“.

„Wir müssen was tun, um auf die Situation aufmerksam zu machen“, erklärt der 43-jährige Inhaber der Vitalis Apotheke in Taufkirchen, die am Mittwoch zuhaben wird. „Wir wollen gerne arbeiten, aber vernünftig“, sagt er. Doch die überbordende Bürokratie mache es seinem Berufsstand schwer.

Armin Braun von der Stadtapotheke Erding sieht das ähnlich. Trotzdem wird er seine Apotheke nicht zusperren. „Es ist kein Streik, sondern mehr ein Aktionstag“, stellt der Apotheken-Sprecher klar. Er sieht ein Problem darin, die Apotheke zu schließen, zum Zweck der Aktion aber trotzdem vor Ort zu sein. Seine Befürchtung: „Wenn wir da sind, den Leuten aber keine Arzneimittel geben, könnte der Schuss nach hinten losgehen.“ Denn Braun hofft auf Verständnis: „Wir machen tolle Arbeit und haben in der Corona-Zeit mehr als 100 Prozent geleistet. Ich glaube, das schätzen die Leute.“ Auf den Notstand der Apotheken will er mit Plakaten und im Gespräch mit Kunden hinweisen.

Ein richtiger Streik habe keinen direkten Effekt, weil nicht der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber streike. „Wir sind selbstständig und damit in einer anderen Situation“, sagt Braun. „Wir würden auf dem Rücken der Bevölkerung streiken. Hier geht es um Leib und Leben.“

Freilich würde auch er am Aktionstag gerne zusperren, doch es gehe um die ethische Frage. Trotz unterschiedlicher Herangehensweisen verfolgen die Apotheker im Landkreis das gleiche Ziel: „Die Menschen und die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht richtig läuft“, so Braun.

Das Arbeiten in der Apotheke habe sich in den vergangenen Jahren enorm geändert, meint Heider. Das spüre man auch beim Fachkräftemangel, weil sich der Nachwuchs diese Arbeitsbedingungen nicht mehr antun wolle, und man zudem mit der Industrie konkurrieren müsse, die oft bessere Gehälter biete. Eine Gehaltserhöhung für seine Mitarbeiter sei durchaus gerechtfertigt, wenn man es als Inflationsausgleich betrachte. „Sie machen einen sehr guten Job und haben den hohen Krankenstand der letzten zwei Jahre mit vielen Überstunden ausgeglichen. Und Erding ist ein teurer Landkreis.“

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) gehe mit zehn Prozent mehr in die nächsten Verhandlungen. Aber wenn sich gleichzeitig auf der Ertragsseite der Arbeitgeber nichts ändere, werde es unheimlich schwierig, da mitzugehen. „Dann stehen wir irgendwann alleine da“, befürchtet Heider. Das Apothekenhonorar sei seit zehn Jahren nicht verändert worden. „Wir sind komplett abgekoppelt von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.“ Das habe der Gesetzgeber so beschlossen.

Das sei nicht so problematisch gewesen – bis die Inflation gewaltig gestiegen ist. Hinzukomme, dass die Apotheken für 2023 und 2024 den Krankenkassen zusätzlich 23 Cent pro verschreibungspflichtige Verpackung als Rabatt gewähren müssten. Bisher mussten sie einen „Zwangsabschlag“ von 1,77 Euro zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen abführen, jetzt sind es zwei Euro. Die zahlreichen Krankenkassen könnten aber auch durchaus effizienter arbeiten und müssten sich keine Vorstände leisten, die mehr verdienen als der Bundeskanzler, kritisiert Heider.

Ein riesiges Problem seien auch die gestiegenen Mehrkosten, die in der Apothekenvergütung nicht berücksichtigt würden. Für Innenstadt-Apotheken seien die Mieten massiv erhöht worden, zum Teil so hoch, dass sie in eine „bedrohliche Schieflage“ kämen. „Momentan schließt alle 16 Stunden eine Apotheke“, erklärt Heider. Über kurz oder lang verteile sich die Arbeit auf immer weniger Schultern. „Man muss mehr Kunden bedienen, um ungefähr das Gleiche zu verdienen.“ Fraglich sei, wie man diesen Arbeitsaufwand noch bewältigen könne. Irgendwann könne man das nicht mehr stemmen, das grenze an Selbstausbeutung.

Verschärft werde das Problem durch den Versandhandel aus dem Ausland. „Der pickt sich das raus, was für ihn kostengünstig ist und unterliegt nicht der deutschen Überwachung“, so Heider. „Alles, was kostenintensiv ist, bleibt uns Apotheken“ – Nacht- und Notdienst, ausführliche Beratung, die Herstellung von Rezepturen oder die Bereitstellung von Betäubungsmitteln mit ihrer aufwendigen Dokumentation. „Wenn das alles wegfällt, wird es zappenduster.“

Zudem kämpfe man seit 2017 mit Lieferschwierigkeiten. „Wir sind ein sehr stark reglementierter Bereich.“ Immer mehr Hersteller würden sich aus der Produktion herausziehen, weil es sich für sie nicht mehr rentiere. So mache etwa die AOK Verträge, an denen nur ein bis zwei Hersteller beteiligt seien. „Wenn dort die Produktionskette gestört wird, entsteht sofort eine Lücke.“

Mittlerweile gebe es in fast allen Bereichen Lieferschwierigkeiten – ob Schmerzmittel, Antibiotika oder Herzmedikamente. Vor allem bei Fiebersäften für Kinder sei das ein Riesenproblem, sagt auch Apotheken-Sprecher Braun und erklärt: „In Saftform gibt es sie teilweise gar nicht mehr, sodass wir aus Tabletten selbst was mischen müssen.“ Das sei ein großer Aufwand, und man gehe damit ins eigene Risiko, doch honoriert werde nichts.

Klar habe es in Corona-Zeiten Mehreinnahmen gegeben, aber nur mit erheblichem Mehraufwand, sind sich die Apotheker einig. Eine goldene Nase habe sich nur der Zwischenhandel verdient, sagt Heider. Deshalb würden rund 80 Prozent der Apotheken an der Protestaktion teilnehmen.

Die notdiensthabenden Apotheken würden durch die Notdienstklappe bedienen, im Landkreis seien dies die Rosen-Apotheke in Oberding und die Apotheke am Hirschbach in Forstern.