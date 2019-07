Polizisten mit Messer bedroht

Aus einer Sachbeschädigung ist am 27. November 2018 in Erding eine für vier Polizeibeamte lebensbedrohliche Situation geworden: Um ein Haar wären sie Opfer einer Messerattacke geworden.

Erding/Landshut–Ab dem heutigen Donnerstag steht ein 56-jähriger Deutscher aus dem südlichen Landkreis vor dem Landgericht Landshut. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung vor. Ins Gefängnis muss er dafür wohl nicht, denn er gilt als schuldunfähig.

Nach Ermittlungen von Kripo Erding und Staatsanwaltschaft Landshut schlitzte der Mann an besagtem 27. November zur Mittagszeit in Erding mit einem Messer einen Fahrradreifen auf.

Zeugen alarmierten die Polizei. Nach kurzer Fahndung stellten die Polizisten mit zwei Streifenwagen den Mann im Süden Erdings. Statt wie aufgefordert seinen Ausweis zu zeigen und die Hände über den Kopf zu halten, zückte der 56-Jährige das Messer erneut und bedrohte damit die Polizisten. Er kam den Beamten immer näher. Die mussten Pfefferspray einsetzen, um den Mann auf Distanz zu halten. Der Täter lief davon, konnte aber nach kurzer Distanz überwältigt werden.

In dem auf zwei Verhandlungstage angesetzten Prozess vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Landshut unter dem Vorsitz von Richter Ralph Reiter dürfte es aber nicht nur um die Tat an sich gehen. Nach Informationen unserer Zeitung leidet der Angeklagte an einer paranoiden Schizophrenie und gilt deswegen als nicht schuldfähig. Damit dürfte er zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen werden. Das Urteil wird die vierköpfige Strafkammer bereits an diesem Freitag fällen.