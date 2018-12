Psychologin gibt Tipps: So klappt’s mit dem Weihnachtsfrieden

Streitereien unter dem Christbaum sind keine Seltenheit. Aber warum ist das so? Darüber sprachen wir mit Diplom-Psychologin Sabine Wolf, Leiterin der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Landkreises Erding.

Erding– Die ganze Familie sitzt besinnlich beisammen, singt gemeinsam Lieder, alle sind gut drauf. Hollywood-Filme und Werbung setzen gerne auf diese romantische, klischeehafte Vorstellung vom Weihnachtsfest. Dabei geht es gerade an den Feiertagen nicht immer so friedlich zu. Streitereien unter dem Christbaum sind keine Seltenheit. Aber warum ist das so? Darüber sprachen wir mit Sabine Wolf. Die 50-Jährige ist Diplom-Psychologin und Leiterin der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Landkreises Erding.

Weihnachten gilt als das Fest der Liebe. Warum aber gibt es gerade an diesen Feiertagen so viele Familienstreitereien?

Grundsätzlich ist ein Streit unterm Weihnachtsbaum etwas Unerwünschtes. Unsere Gesellschaft aber auch die Familien selbst erwarten, dass das „friedliche“ Fest auch friedlich verläuft. Gibt es dann aber doch Streit, entspricht man nicht der gesellschaftlichen und auch nicht der eigenen Erwartung. Die Enttäuschung über den Streit ist dadurch viel größer und bleibt im Gedächtnis. Deshalb hat der Streit unterm Christbaum einen ganz anderen Stellenwert. Der gleiche Streit zu einem anderen Zeitpunkt wäre weniger bedeutsam. Zum anderen treffen an Weihnachten viele Familienmitglieder zusammen, und es müssen viele gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. All das birgt selbstverständlich auch einiges an Konfliktpotenzial. Und zu guter Letzt haben wir eine sehr hohe Erwartungshaltung und einen sehr hohen Anspruch an dieses Fest, verstärkt durch entsprechende Bilder aus der Werbung, von Promis auf Instagram & Co.

Was sind häufige Gründe dafür, dass unter dem Christbaum gezankt wird?

Häufig sind es ganz banale, alltägliche Situationen, die zum Streit führen, wie an anderen Tagen auch. Dazu kommen Lichterketten, die nicht funktionieren, oder aber die aufgeplatzten Würstchen… Zudem ist das Warten auf das Christkind für Kinder sehr anstrengend und kann die Nerven der Eltern genauso strapazieren wie Geschwisterstreitigkeiten. Insgesamt ist man einfach schneller gekränkt, enttäuscht oder genervt als an vielen anderen Tagen im Jahr.

Ein Streitpunkt in Familien und bei Paaren ist oft die Frage, wo man die Feiertage verbringt: Bei den eigenen Eltern, bei den Schwiegereltern oder bei sich zuhause. Wie kann man diese Zankerei umgehen?

Häufig finden Familien eine gute und stimmige Lösung für alle Familienmitglieder, also Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister. Manchmal gibt es aber Vorstellungen und Wünsche, die sich widersprechen, man kann schließlich nicht an drei Orten gleichzeitig sein. Dann sollte man sich an die Devise halten „Gegenwartsfamilie geht vor Ursprungsfamilie“ und sich mit dem Gedanken anfreunden, dass man nicht allen Erwartungen gerecht werden kann.

Wie erleben Sie in der Erziehungsberatungsstelle die Weihnachtsstreitereien? Kommen nach den Feiertagen vermehrt Menschen auf der Suche nach Hilfe?

Tatsächlich sind wir auch zwischen den Jahren da und schließen nicht. Wir bemerken aber keine verstärkten Anrufe oder Anmeldungen nach den Festtagen. Die Schwierigkeiten sind häufig im Vorfeld zum Beispiel bei getrennt lebenden Eltern, die sich über die Umgangszeiten an den Feiertagen nicht einig werden können. Da ist unsere Bitte, nicht erst im Dezember darüber reden, sondern möglichst frühzeitig und gerne auch mit unserer Hilfe. Insgesamt kann man sagen, dass die wirklich folgenschweren Eskalationen sehr selten sind, sonst wäre Weihnachten schon längst ausgestorben.

+ Sabine Wolf ist Diplom-Psychologin und leitet die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Landkreises. © Landratsamt Erding

Warum ist man an Weihnachten schneller enttäuscht, etwa wenn das „falsche“ Geschenk unter dem Baum liegt oder das Essen nicht so geworden ist, wie gewünscht? Sind wir zu perfektionistisch? Oder haben wir einfach eine verklärt-romantische Vorstellung von Weihnachten, die mit der Realität nichts zu tun hat?

Beides! Beim Thema Schenken und Beschenkt werden hilft es, Wünsche deutlich zu formulieren. Kein Mensch kann Gedanken lesen. Es sollte mehr die Geste gesehen werden. Geschenke an Kinder sollten nicht an Bedingungen geknüpft sein.

Haben Sie ganz konkrete Tipps, wie das Fest nicht in Streit ausartet?

Aufgaben genau verteilen, „Weniger ist mehr“ beim Festessen, keine „heißen“ Themen wie die aktuelle Politik ansprechen – das sind alles gute Ideen. Tatsächlich ist es hilfreich, sich an Traditionen zu orientieren, ohne starr daran fest zu halten. Traditionen geben einen Rahmen vor. Dieser wird häufig von der Mehrheit akzeptiert und gibt Kindern Halt. Beim Thema „Weniger ist mehr“ sollte der Fokus darauf liegen, Zeit miteinander zu verbringen, zum Beispiel gemeinsam Schlittschuhlaufen gehen oder einen Spielenachmittag im Kreise der Familie. Gemeinsam lachen und sich zusammen wohl fühlen ist ein Geschenk für die ganze Familie.

Und was wünschen Sie unseren Lesern zu Weihnachten?

Das Team der Erziehungs- und Familienberatungsstelle wünscht allen Familien ein fröhliches Weihnachtsfest.