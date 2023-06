Fast 900 Mittelschüler starten heute in die Prüfungen

Von: Hans Moritz

Schulrat Stephan Rettig freut sich, dass es für die Mittelschulprüfungen noch einmal Zeitzuschläge wie in der Pandemie gibt. © Archiv

An diesem Montag startet die letzte Schulart in die Abschlussprüfungen. An den zehn Mittelschulen im Landkreis Erding treten 567 Schüler zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss („Quali“) sowie 226 zum mittleren Schulabschluss an.

Erding - Diese Zahlen nennt Stephan Rettig, Schulrat im staatlichen Schulamt Erding, auf Anfrage unserer Zeitung. Was ihn freut: „Die jungen Leute bekommen heuer noch einmal einen Zeitzuschlag wie in der Corona-Zeit gewährt.“ Bayernweit sind es laut Kultusministerium 58 000 Mittelschüler.



Los geht es am Montag mit dem mittleren Schulabschluss mit dem Fach Deutsch, am Dienstag und Mittwoch folgen Englisch und Muttersprache sowie Mathematik.



Der Quali startet am 23. Juni mit der Muttersprache, von 26. bis 30. Juni folgen Englisch, Deutsch und Deutsch als Zweitsprache sowie Mathematik. Die Fächer Natur und Technik sowie Geschichte/Politik/Geografie wurden schulintern bereits seit 22. Mai geprüft.



Kultusminister Michael Piazolo macht den Jugendlichen Mut: „Mit allen Abschlüssen an der bayerischen Mittelschule stehen Euch viele Wege offen.“ Es gebe auch die Möglichkeit, weiterführende Schulen zu besuchen. ham