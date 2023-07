Der Fahrrad-Marathon: Langer Weg zu einem Radwegenetz im Landkreis Erding

Von: Hans Moritz

Teilen

Langer Weg zum Radweg: Fünf Jahre haben die Grundstücksverhandlungen für das Teilstück Indorf–Altenerding des Radwegs Walpertskirchen–Erding gedauert. Jetzt wird gebaut, hier am Indorfer Berg. © Hans Moritz

Der Landkreis Erding beschließt ein Radwegkonzept. Wie schnell es umgesetzt wird, hat er aber nicht alleine in der Hand.

Erding – Verkehrswende im Landkreis Erding: Der Umweltausschuss des Kreistags hat ein Radverkehrskonzept beschlossen. Das Ziel: mehr Radwege bauen und diese vernetzen sowie die Situation für Radler verbessern, um mehr Menschen zum Umsteigen zu bewegen. Doch das wird ein langer Weg – Experten sagen: Zehn Jahre wären schon ein großer Erfolg.

Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) und die Ausschussmitglieder ließen keinen Zweifel daran, „kräftig in die Pedale treten zu wollen“, wie es Wolfgang Fritz (Grüne) formulierte. Doch der Landrat musste eher den Bremshebel ziehen. Denn der Landkreis habe es nur bedingt in der Hand, wie schnell das Radwegenetz wächst. „Wir können nur entlang der Kreisstraßen handeln. Für die Ortsstraßen sind die Gemeinden zuständig, für die Staatsstraßen das Land und für die Bundesstraßen der Bund.“

Immerhin: Der Ist-Zustand ist gut dokumentiert, die Ziele sind formuliert. Zu verdanken ist dies dem Büro InovaPlan. Tim Hilgert stellte die Eckpunkte vor. Nach seinen Worten gibt es Haupt- und Ergänzungsrouten. „Es gilt, die Gemeinden zu verbinden, aber auch Wege in die Nachbarlandkreise zu ebnen“, so Hilgert. Entweder entschließe man sich für die kürzeste Verbindung, „man kann aber auch besonders schöne Routen anlegen“, so der Ingenieur. Allerdings gebe es kaum überwindbare Barrieren wie Flüsse, Autobahnen oder hügeliges Gelände.

Doch wo steht der Radverkehr im Landkreis – und wie kann er fortentwickelt werden? Bayerstorfer erklärte selbstbewusst: „Allein entlang der Kreisstraßen sind es 60 Kilometer Radwege. Mir ist kein Landkreis bekannt, der ein so großes Netz hat.“ Mit den Bürgermeistern sei man sich einig: „Wir wollen die Attraktivität durch stärkere Vernetzung erreichen.“

Das Erdinger Radverkehrskonzept ist ein so dicker Packen Papier, dass ihn die Kreisräte nicht einmal ausgedruckt erhielten, sondern es in eine Cloud hochgeladen bekamen. Denn: InovaPlan hat ermittelt: 758 Kilometer Radweg durchziehen das Erdinger Land. Aufgeteilt sind sie in 69 Strecken und fast 1200 Abschnitte.

Die gute Nachricht: Bei 64 Prozent oder 483 Kilometern sehe er keinen Handlungsbedarf, betonte Hilgert. Auf 164 Kilometern Länge, was 22 Prozent entspricht, sollten Kfz- und Radspuren baulich getrennt werden. Auf 95 Kilometern (12 %) schlägt das Büro vor, zur Sicherheit der Radler die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen. Je ein Prozent sollten entweder Radfahrer-Piktogramme auf dem Asphalt (6 km) oder Radschutzstreifen (10 km) erhalten.

Diese Aufstellung zeigt: Es geht nicht primär um neue Radwege. Einer wird seit wenigen Wochen gebaut: Nach fünfjährigem Streit um die Grundstücke kann nun der Radweg entlang der ED14 von Walpertskirchen nach Erding vollendet werden –durch Schließung der letzten Lücke von Indorf bis Altenerding. Diese Maßnahme hat im Konzept auch die höchste Priorität und ist mit 1,4 Millionen Euro hinterlegt. Das Konzept hat eine Priorisierung fest und benennt auch den Aufwand – gering, mittel oder hoch.

Hilgert stellte den Ausschuss darauf ein, dass die Umsetzung sicher langfristig sei. „Es ist ein atmendes Konzept, und wenn es in zehn Jahren umgesetzt ist, ist das sehr gut.“ Flankiert werden alle Maßnahmen von einer noch einzurichtenden Arbeitsgruppe, der unter anderem das Landratsamt, die Fraktionen, der ADFC, Verkehrswacht, Polizei, Kommunen, aber auch Landwirtschaft angehören werden, betonte Katrin Neueder von der Abteilung Kreisentwicklung, die den Arbeitskreis leiten wird.

Fritz sagte: „Ich freue mich, dass es nun losgeht.“ Er regte an, rasch schnell umsetzbare Maßnahmen anzugehen, um dem Konzept Akzeptanz zu verschaffen. Er lobte auch das jährliche Monitoring und regelmäßige Berichte an den Kreistag. Fritz verwies auf moderne Radabstellanlagen, aber auch auf die Notwendigkeit, Radwege regelmäßig zu pflegen, um sie von Schmutz und Steinen zu befreien. „Nach dem Winter sollte das Streugut möglichst rasch entfernt werden“, regte er an.

Sein Vorschlag, eine Rangliste festzulegen, fiel beim Landrat durch – man habe es nur bei Kreisstraßen in der Hand. Aber man werde natürlich auf die anderen Straßenbaulastträger zugehen.

Ludwig Kirmair (CSU) lobte das Konzept, sah aber auch Schattenseiten. „Die vorgeschlagenen 69 Maßnahmen sind mit Kosten in zweistelliger Millionenhöhe verbunden.“ Zudem sei der Grunderwerb mitunter problematisch, oder gar unmöglich wie im Bereich Langengeisling–Reichenkirchen. „Uns muss auch klar sein: Mit jedem neuen Radweg wird auch wieder Boden versiegelt.“