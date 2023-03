Rainer Mehringer (60): „Nicht im Ansatz altersmüde“

Von: Hans Moritz

Auf Wanderschaft von Erding fort will sich Jubilar Rainer Mehringer (2. v. l.) trotz entsprechenden Geschenks wohl eher nicht begeben. Mit ihm freuten sich Tochter Johanna und Ehefrau Michaela sowie der skiversehrte Landrat Martin Bayerstorfer (v. l.). © Markus Hautmann

Großer Bahnhof für Erdings Dritten Landrat Rainer Mehringer zu dessen 60. Geburtstag. Bayerstorfer über ihn: „Ein wahrer Tausendsassa“

Erding – Großer Bahnhof im Landratsamt für den Dritten Landrat Rainer Mehringer anlässlich dessen 60. Geburtstags: Weit über 100 Gäste aus Politik sowie von Behörden gratulierten dem mit viel Gesundheit und Selbstbewusstsein Gesegneten. Da fiel es nicht weiter ins Gewicht, dass auf der Hochzeitstorte Reiner mit e geschrieben war. Es scheint im Erdinger Land doch noch einige wenige zu geben, die ihn nicht kennen – dabei ist der gebürtige Erdinger seit 15 Jahren in der Stadt- und Kreispolitik.

Landrat Martin Bayerstorfer meinte zwar, dass der 60. Geburtstag für viele eine Weichenstellung in Richtung Altenteil sei. Das treffe auf Mehringer aber nicht zu. Man habe es vielmehr mit einem Zeitgenossen zu tun, „der sich mit Altersmüdigkeit nicht einmal im Ansatz beschäftigt“. Im Gegenteil, Mehringer sei ein „wahrer Tausendsassa, wenn es darum geht, sich für andere auf vielerlei Weise einzusetzen“, so der CSU-Politiker über seinen FW-Kollegen in Anspielung unter anderem auf dessen Vorsitz bei der Waldbesitzvereinigung. Und Bayerstorfer vergaß nicht zu erwähnen, dass die Familie Mehringer zwei ukrainische Flüchtlinge aufgenommen habe.

Der Jubilar, aufgewachsen als Kind Vertriebener, habe sich schon früh gesellschaftlich engagiert, etwa als Schulsprecher und Vorsitzender der Landjugendbewegung. Nicht zuletzt als Personalrat zunächst der Agentur für Arbeit Bayern und dann der Direktion Freising setze sich Mehringer für andere ein.

Seit seinem Eintritt in die Kreispolitik 2008 – weiterer stellvertretender Landrat ist er seit 2020 – habe Mehringer viele Projekte begleitet, darunter auch das Klinikum, dessen Ausschuss er angehört. „Die Sitzungen bereichert er durch seine weitreichenden, überlegten und pointierten Redebeiträge“, sagte der Landrat.

Erdings OB Max Gotz würdigte Mehringers Verdienste um die Stadtpolitik und vergaß nicht zu erwähnen, dass es dem Jubilar parteiintern nicht immer leicht gemacht worden sei.

Mehringer selbst erklärte, wie gern er Politik betreibe und wie sehr er sich von der Bevölkerung angenommen fühle. Zum Festakt spielte die Stadtkapelle Erding auf, der übrigens Tochter Johanna angehört.