Raps: Gut für Teller, Trog und Tank

Von: Hans Moritz

Schön und vielseitig nutzbar: Derzeit leuchtet der Raps im Erdinger Land, so wie hier bei Moosinning. © Hans Moritz

Der Raps steht in voller Blüte. Die hellgelben Felder sind eine Augenweide und ein beliebtes Fotomotiv. Was die wenigsten wissen dürften: Unter Landwirten gilt der Raps als Alleskönner.

Erding - Vor allem in Zeiten des Krieges und der weit verbreiteten Angst vor Versorgungsengpässen gewinnen die Körner eine besondere Bedeutung. Denn für Jakob Maier, Erdinger Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV), ist der Raps ein Beispiel für die Vereinbarkeit von Teller, Trog und Tank.



2017 wurden laut Maier im Landkreis Erding 1400 Hektar Acker mit Mais bebaut, heute dürften es um die 1800 bis 2000 Hektar sein. Zum Vergleich: Im Erdinger Land gibt es etwa 60 000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche.



Hierzulande, erklärt Maier, handle es sich vor allem um Winterraps, der bereits Mitte/Ende August des Vorjahres ausgesät werde. Gelb wird er ab Mitte April, in voller Blüte steht er bis Ende Mai, ehe er Ende Juli/Anfang August gedroschen wird. Das Gros kommt in die Lagerhäuser, von dort wird er an die Mühlen verkauft. Regional, so Maier, wird er kaum noch verarbeitet. „Es gibt allenfalls noch ein paar kleine Mühlen“, sagt der Landwirt aus Niederding.



Die Witterung für den Raps sei aktuell gut, „die Bestände haben sich erholt“. Wie ertragreich die Ernte ist, wisse man aber erst, „wenn die Mähdrescher draußen sind“.



Für den BBV-Obmann ist der Raps das Multitalent unter den Nutzpflanzen, „weil er so vielseitig verwendbar ist“. Zum einen könne daraus Rapsöl gewonnen werden – ein wichtiger Aspekt vor dem Hintergrund leer gehamsterter Speiseöl-Regale in den Supermärkten.



Zudem, so Maier weiter, seien seine Abfallprodukte als Tierfutter nutzbar, die sogenannten Rapskuchen, die Rinder- und Schweinehalter zu schätzen wissen. Weiter kann der Raps auch zu Kraftstoff verarbeitet werden – entweder als Beimischung im Diesel oder – seltener – als Reinölkraftstoff für Motoren, die Pflanzenöl vertragen.



Nicht zuletzt, betont Maier, sei der Raps eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und viele anderen Insektenarten. Und auch dem Boden tue der Raps gut: „Er lockert ihn auf und reichert ihn mit Stickstoff an, das ist gut etwa für den Getreideanbau im Folgejahr“, erklärt der BBV-Kreischef.



An diesem Punkt ist Maier beim Ukraine-Krieg. „Es heißt ja jetzt immer, wir sollen vor allem Nahrungsmittel liefern, weil die russischen und ukrainischen Märkte weggebrochen sind.“ Gerade erst habe er diese Forderung wieder von Steffi Lemke, der Grünen-Bundesumweltministerin, gehört. Der Raps zeige, dass die einseitige Sichtweise wenig hilfreich sei.



Zudem weist Maier einmal mehr darauf hin, dass eine Monokultur mit beispielsweise Getreideanbau über mehrere Jahre hinweg unmöglich sei, weil die Böden ausgelaugt würden. Zudem lasse sich der Produktionsschalter nicht einfach umlegen. „Wir planen die Fruchtfolge ja über Jahre im Voraus.“ ham