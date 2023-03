Raub im Finanzamt

Von: Hans Moritz

Teilen

Holger Raub (57) leitet jetzt das Finanzamt Erding. © privat

Das Erdinger Finanzamt hat einen neuen Leiter: Auf Dr. Sabine Mock folgt in der Behörde an der Münchener Straße Holger Raub.

Erding - Das teilt das Bayerische Finanzministerium mit. Der Leitende Regierungsdirektor ist für rund 190 Mitarbeiter verantwortlich. Erding ist ihm dabei nicht unbekannt.



Raub wurde 1965 geboren und gehört der bayerischen Finanzverwaltung seit 1994 an. Seine Berufslaufbahn begann er beim Finanzamt Erding mit der Einführung in die Aufgaben des höheren Dienstes der Steuerverwaltung. Anschließend übernahm er laut einer Mitteilung des Ministeriums nach einer einjährigen Sonderausbildung die Leitung der Steuerfahndungsstelle des Finanzamts Rosenheim.



Darauffolgend wechselte Raub in gleicher Funktion an das Finanzamt München, ehe er 2012 zum Leiter des Finanzamts Ingolstadt bestellt wurde. 2016 kehrte er an das Finanzamt München zurück, wo ihm seither die Leitung einer Abteilung übertragen war.



Finanzminister Albert Füracker würdigt, dass Raub mit seiner Führungserfahrung „bestens für die neue Aufgabe gerüstet ist“, zumal er zu seinen beruflichen Wurzeln zurückkehre.



Seine Vorgängerin Sabine Mock wechselt als Leitende Regierungsdirektorin nach Landshut, wo sie die Leitung des dortigen Finanzamtes übernimmt. Nach Erding war sie im Herbst 2017 vom Bayerischen Landesamt für Steuern gekommen – als Nachfolger von Josef Petzenhammer. Bestellt worden war sie seinerzeit noch vom damaligen Finanzminister Markus Söder. ham