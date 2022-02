„Das ist supertoll“

Blumen als Willkommensgruß: Ministerpräsident Markus Söder mit seiner neuen Familienministerin Ulrike Scharf. © Sven Hoppe7dpa

Ulrike Scharf ist stolz auf ihr Ministerinnen-Comeback. Die CSU freut sich - und macht sich Hoffnungen. Die Reaktionen auf die Ernennung der 54-jährigen CSU-Frontfrau.

Ulrike Scharf: „Ich freue mich wirklich sehr über mein Comeback und mein neues Ressort. Es steht für den Zusammenhalt, aktive Bürger und damit für das Menschliche. Wir in Bayern haben wirtschaftlichen Erfolg und eine aktive Bürgergesellschaft. Das macht uns aus, das will ich voranbringen. Natürlich möchte ich ein starkes Augenmerk auf die Familien und die Kinder legen, auch weil ich der Meinung bin, dass sie in der Pandemie oft viel zu kurz gekommen sind. Der Ausbau unserer Kindertagesstätten bleibt ein Dauerbrenner. Aber auch den Bereich Arbeit, der ebenfalls in mein Ressort fällt, darf man nicht unterschätzen. Wir befinden uns mitten in einer Transformation – Digitalisierung, Klimaschutz, Fachkräftemangel. Auf diese Herausforderung freue ich mich sehr.“



Hans Wiesmaier, Bürgermeister und CSU-Ortschef von Fraunberg: „Markus Söder kam meiner Meinung nach nicht an Ulrike Scharf vorbei. Sie hat mit ihrer Art und ihrer Arbeit ein unglaubliches Standing bei den Menschen, ist geerdet und verwurzelt. Ulrike Scharf hat absolut die Fähigkeiten, dieses Ministeramt gut auszuüben. Sie ist die Richtige für das zentrale Thema Familie, wo so viel im Wandel ist. Und wir Fraunberger freuen uns natürlich und sind stolz. Das ist schon etwas ganz Besonderes.“



Martin Bayerstorfer, CSU-Kreisvorsitzender und Landrat: „Die Entscheidung freut mich sehr. Es ist für den Landkreis und für mich als Landrat von Vorteil, wenn es eine direkte Verbindung ins Kabinett gibt. So kann eine Region politisch besser beleuchtet werden, ohne dass andere benachteiligt werden. Auch persönlich freue ich mich sehr für Ulrike Scharf. Ich erinner mich noch, als Markus Söder in Walpertskirchen angedeutet hat, dass für Ulrike Scharf wieder ein Platz frei werden könnte. Schön, dass er das nun eingelöst hat.“



Max Gotz, CSU-Oberbürgermeister von Erding: „Das ist supertoll, ich freue mich riesig – für Stadt und Landkreis, in erster Linie aber für Ulrike Scharf selbst. Sie hat wieder einmal großes Stehvermögen und Beharrlichkeit bewiesen, war nach der Demission 2018 nie beleidigt. Dass die Vorsitzende der Frauen Union nun auch Familienministerin ist, passt hervorragend. Und für uns ist gut, wieder einen Draht ins Kabinett zu haben, Erding steht vor großen Aufgaben. Sie bringt auch die dafür erforderliche Bodenhaftung mit.“ ham