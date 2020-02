Thüringen: „Unverantwortlich und unerträglich“

Auch in der Erdinger Politik wird die Regierungsbildung in Thüringen kontrovers diskutiert. Jetzt sind alle frph, dass Thomas Kemmerich als von der AfD getragener Ministerpräsident nach nur 24 Stunden zurückgetreten ist.

Erding/Erfurt – Politisches Erdbeben in Thüringen. Mit den Stimmen von CDU und AfD ist Thomas Kemmerich (FDP) zum neuen Ministerpräsidenten in Erfurt gewählt worden. Doch das war er nur 24 Stunden lang. Aufgrund vernichtender Kritik und Druck aus Berlin trat er am Donnerstagnachmittag gleich wieder zurück. Nur kurz war er der erste Regierungschef, der mit Hilfe der AfD und ihres scharfen Rechtsaußens Björn Höcke ins Amt gekommen war. Vor allem die FDP stand im Feuer. Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen, so der Tenor. Die Wellen schlagen bis Erding.

FDP-Kreischef: Erst mal durchatmen

FDP-Kreisvorsitzender Christian Korn nimmt Kemmerich in Schutz: „In unserer Demokratie gibt es nicht die Möglichkeit, sich einer Wahl nur unter Vorbehalt zu stellen.“ Der Wartenberger erinnert daran, dass der Kurzzeit-Ministerpräsident versichert habe, „dass er nicht mit der AfD kooperieren wird“. Korn empfahl zunächst: durchatmen. Noch am Morgen hatte er gefordert, „allen Beteiligten Gelegenheit zum Nachdenken und nüchternen Betrachten der Situation zu geben“. Wenig später platzte die Bombe mit dem Rücktritt.

„Wir paktieren nicht mit Rechtsextremen

Für Korn steht fest: Die Liberalen würden „keine Regierung unter Mitwirkung von Rechtsextremen bilden“. Wäre das dennoch der Fall, würde er „sofort austreten“. Korn ist aber der Auffassung: „Wenn wir grundsätzlich alles ablehnen, was mit den Stimmen der AfD beschlossen wird, geben wir dieser Partei eine sehr große Macht.“ Tief enttäuscht sei er, „dass ich im Namen der FDP einmal Unterstellungen entgegentreten muss, wir wären in irgendeiner Form dem Rechtsextremismus zugeneigt“. Den Rücktritt hieß er dann aber doch gut.

„AfD kann kein Gesprächspartner sein

Arndt Scheffler, Pressesprecher und Zweiter Vorsitzender des FDP-Kreisverbands, „kann nicht Falsches daran finden, dass sich Kemmerich der Wahl zum Ministerpräsidenten gestellt hat“ – trotz nur fünf Prozent bei der Landtagswahl. Dass Abgeordnete der AfD ihm in einer geheimen Wahl ihre Stimme geben, könne er nicht verhindern. Scheffler sagt aber auch: „Ich weiß nicht, ob ich die Wahl hätte annehmen wollen.“ Für ihn könne die AfD „kein Gesprächspartner bei der Regierungsbildung sein“. Nur bei deren Scheitern sei er für Neuwahlen. Diese Forderung wurde am Nachmittag Realität – nach dem Rückzieher Kemmerichs. Scheffler glaubt, dass es keine Absprachen der FDP mit der AfD gegeben habe. Anderes „ins Blaue hinein“ zu behaupten, sei „infam“.

FDP-Urgestein Peter Utz stellt gerade in Thüringen weit verbreitete Unzufriedenheit fest, von der die politischen Ränder, AfD und Linke, profitiert hätten. Er hätte Kemmerich empfohlen, ein Experten-Kabinett zu berufen – ohne AfD und Linke. Utz’ Wunsch, dass Kemmerich „eine Chance bekommt“, ging nicht in Erfüllung.

Ulrike Scharf ist entsetzt

Auch die Union steht in der Kritik, weil neben AfD- auch CDU-Abgeordnete dem Fünf-Prozent-Mann zur Macht verholfen hatten. CSU-Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf reagierte entsetzt. „Mit Rechtsextremen schließt man sich nicht zusammen. Das ist unverantwortlich, unerträglich und gegen jede Moral“, sagte sie unserer Zeitung. „Ich bin erleichtert, dass es wohl doch zu Neuwahlen kommt.“

CSU-Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz attestiert FDP, aber auch CDU, mit der Wahl eines Kandidaten einer Fünf-Prozent-Partei „schon eine Grenze überschritten zu haben“. Es sei „nicht akzeptabel, mit der Höcke-AfD zu kooperieren“. Auch er hält den Rücktritt für folgerichtig: „Ich hätte das nicht so schnell erwartet. Aber der Druck aus den eigenen Reihen und der Öffentlichkeit war zu groß geworden.“