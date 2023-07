Erding: Realschülerinnen sind bereit zum Segel setzen

Mittlere Reife: Mädchenrealschule Heilig Blut verabschiedet 144 Absolventinnen

Die Mädchenrealschule Heilig Blut in Erding hat 144 Absolventinnen ins Berufsleben verabschiedet, 52 von ihnen haben die Note 1 vor dem Komma.

Erding – Es ist schon Tradition: Regelmäßig hat ein Drittel der Absolventen der Mädchenrealschule Heilig Blut in Erding eine Eins vor dem Komma im Notenschnitt. Auch heuer. 52 von 144 sind es dieses Jahr. 22 von ihnen haben sogar eine 1,5 oder besser.

„Die finalen Daten bekommen wir vom Ministerium im Herbst, aber wir sind eigentlich immer unter den besten zehn Realschulen in Bayern“, sagte Schulleiterin Christine Scharfe am Rande der Abschlussfeier am Montag stolz. Zum zweiten Mal durfte Scharfe den offiziellen Teil der Zeremonie eröffnen.

Vor sechs Jahren, als die heutigen Absolventinnen die Mädchenrealschule betraten, hieß der Rektor noch Josef Grundner. Am Montag konnte er krankheitsbedingt nicht im Publikum sein, dafür war die ehemalige Konrektorin Elisabeth Danner gekommen. „Damals wart ihr noch etwas schüchtern und habt euch vielleicht hinter den Eltern versteckt“, sagte Scharfe. Innerhalb der sechs Jahre hätten die Mädchen aber viel gelernt über Herausforderungen, Verantwortung oder auch Freundschaft.

Die Schulleiterin gab den jungen Frauen eine Weisheit von Aristoteles mit auf den Weg: „Man kann den Wind nicht ändern, aber man kann die Segel neu setzen.“ Die Herausforderungen seien heute sehr groß. Der Klimawandel, Influencer, die die Jugend nicht immer zum Guten beeinflussen, Künstliche Intelligenz, die vielleicht auch Fake News verbreiten könnte. „Lasst euch von all dem nicht entmutigen und lasst euch euren Weg nicht vorgeben. Ihr habt hier das Denken gelernt. Und wenn ihr mal scheitert, heißt das nur, dass euer Kurs nicht richtig war. Sammelt eure Kräfte neu und setzt die Segel anders.“

Auch Vize-Landrat Franz Hofstetter bat die Absolventinnen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Chancen zu erkennen. „Eure Wege werden euch vielleicht von Erding wegführen, aber ihr werdet nicht allein sein. Ihr werdet in einer Gesellschaft eingebettet sein. Habt keine Angst, sie mitzugestalten.“

+ Die Jahrgangsbesten (v. l.): Lorena Marie Brummer aus Buch am Buchrain (1,0), Cora-Lena Jirsch aus Hallbergmoos (1,07) und Katja Maria Ziegltrum (1,08), ebenfalls aus Hallbergmoos waren wie alle anderen Absolventinnen fesch in Tracht gekommen. © Mayls Majurani

Das tun bereits jetzt schon einige: „Nicht wenige von euch sind aktiv in der Rotkreuzarbeit oder bei der Feuerwehr“, hob Erdings OB Max Gotz im Grußwort hervor. Das seien die Bereiche, die auch in Zukunft dringend nötig seien. Unser Land lebe von Menschen, die sich engagieren: „Bringt euch ein. Die Werte dieser Schule sind euer Kompass.“ Dieser Kompass führt Lorena Marie Brummer aus Buch am Buchrain erst einmal ans Korbinian-Aigner-Gymnasium. Mit einem Notenschnitt von 1,0 ist die 16-Jährige Jahrgangsbeste.

Am meisten vermissen werde sie wohl ihre Mitschülerinnen, sagte sie. Immerhin schlagen drei ihrer Klassenkameradinnen den gleichen Weg ein. Insgesamt wechseln 16 Absolventinnen ans Gymnasium, ließ Schulleiterin Scharfe wissen. 73 werden nun die FOS besuchen, die anderen ein Freiwilliges Soziales Jahr einlegen oder eine Ausbildung beginnen. Scharfe: „Alle Absolventinnen sind irgendwo aufgeräumt.“

Die glatte 1 nur knapp verpasst haben Cora-Lena Jirsch und Katja Maria Ziegltrum, beide aus Hallbergmoos, mit 1,08 beziehungsweise 1,09. Jirsch beginnt im September eine Ausbildung zur Förderlehrerin in Freising. Auch Ziegltrum zieht es nach Freising, wo sie an einem Gymnasium ihr Abitur machen will. Danach könnte es vielleicht in Richtung Medizin gehen, sagte sie.