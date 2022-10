Regierungspräsident ehrt vier junge Landwirtschaftsmeister

Von: Hans Moritz

Festakt in Holzkirchen (v. l.): 3. Landrat Rainer Mehringer, Christian Lackner (Oberding), Niklas Lechner (Taufkirchen), Wolfgang Reiter (Moosinning), Andreas Stimmer (Walpertskirchen), Katharina Binsteiner (Leiterin der Landwirtschaftsschule Erding) und Oberbayerns Regierungspräsident Konrad Schober. © Rita Bartl/Regierung von Oberbayern

Gute Nachrichten für die Landwirtschaft: Es gibt vier neue Meister. Nun erhielten sie ihre Urkunden.

Erding/Holzkirchen – 79 klare Bekenntnisse zur Landwirtschaft der Zukunft gab es dieser Tage in Holzkirchen: Die Regierung von Oberbayern feierte 79 Absolventinnen und Absolventen der Meisterprüfung in der Landwirtschaft. Darunter sind auch vier frisch ausgebildete Landwirtschaftsmeister aus dem Landkreis Erding: Christian Lackner aus Oberding, Niklas Lechner aus Taufkirchen, Wolfgang Reiter aus Moosinning und Andreas Stimmer aus Walpertskirchen.



Oberbayerns Regierungspräsident Konrad Schober stellte die Leistungen der jungen Damen und Herren in einern größeren Kontext: „Rund ein Viertel der landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche des Freistaats Bayern liegt in Oberbayern. Sie alle sorgen dafür, dass diese auch weiterhin zukunftsfähig bewirtschaftet wird. Nun gilt es, Ihre Ideen und Vorstellungen in die vorwiegend elterlichen Betriebe einfließen zu lassen.“ Mit dem Meistertitel hätten sich die neuen Führungskräfte und Betriebsleiter ein umfassendes Fachwissen angeeignet, welches sie zukünftig auch an junge Auszubildende weitergeben können. „Sie sind zudem bestens ausgebildet, um die Herausforderungen in der Landwirtschaft anzunehmen und die Betriebe zukunftsfähig weiter zu entwickeln“, heißt es in einer Mitteilung der Bezirksregierung.



Die Urkunden verlieh der Regierungspräsident gemeinsam mit Michael Karrer, Ministerialrat im Landwirtschaftsministerium.



Ihre Ausbildung erfuhren die jungen Meister an der Landwirtschaftsschule Erding. Die war vor einigen Jahren mangels Bewerbern von der Schließung bedroht. Mittlerweile haben sich die Anmeldezahlen stabilisiert. ham