Hier gibt‘s Christbäume aus dem Landkreis Erding

Von: Uta Künkler

Frisch umgesägt haben Anita und Maximilian Strasser ihren diesjährigen Baum mit Hans Fischer (v. l.) beim Christbaumverkauf Fischer in Hainöd, Taufkirchen. © Birgit Lang

Oh Tannenbaum: Auch im waldärmsten Landkreis Bayerns kann man vor Ort gewachsene Christbäume kaufen oder sogar selbst sägen. Wer noch auf der Suche ist, hat die Auswahl.

Landkreis – Heuer feiern wir den denkbar längsten Advent – aber auch dieser hat ein Ende. Langsam, aber sicher naht das Fest und mit ihm der Wunsch nach dem perfekten Christbaum. Selbst im waldarmen Landkreis Erding haben Verkäufer mit eigener Zucht dem Angebot von Discountern und fliegenden Händlern einiges entgegenzusetzen. Wir haben uns umgehört und Plantagen gefunden, in denen Kunden frische Bäume aussuchen und teilweise selbst zur Säge greifen dürfen.

Regionale Christbäume aus Erding

„Preislich sind regional angebaute Bäume natürlich nicht mit einem Supermarktbaum vergleichbar“, sagt Rainer Mehringer, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Erding. Aber eben auch nicht, was Qualität und Frische angehe, setzt er hinzu. „Diesem Wettbewerb wollen wir uns gar nicht stellen“, sagt Mehringer. Im Schnitt zahlen Käufer für einen frisch geschlagenen Baum rund 20 Euro pro Meter Höhe. Wobei weniger perfekt gewachsene Exemplare durchaus auch günstiger zu haben sind.

Heuer laufe das Geschäft schleppend an, vielleicht wegen des fünfwöchigen Advents, stellen hiesige Züchter fest. Die vergangenen Jahre betrachtet, wachse das Interesse an heimischen Bäumen aber spürbar – ebenso wie die Angebotspalette, auf der die Nordmanntanne noch immer am beliebtesten ist.

Zehn Sorten Weihnachtsbäume und Rätsel-Stationen in Steinkirchen

Nicht weniger als zehn verschiedene Sorten – von der Blaufichte über die Balsam-Tanne hin zur Colorado-Tanne – hat Michael Ehrl auf seiner gut drei Hektar großen Plantage in Steinkirchen gepflanzt, die er ohne Dünger, Pestizide oder Herbizide hegt. „Es gibt Sorten, die viel intensiver duften als die überall bekannte Nordmanntanne“, erklärt der Verwaltungsleiter in Altersteilzeit, der den Christbaumbetrieb seit 15 Jahren im Nebenerwerb aufgebaut hat. „Zu uns kommen viele Stammkunden, die besonders unsere Beratung schätzen“, sagt er.

Im Dezember packt seine ganze Familie mit an. Der Verkaufsstand befindet sich mitten in der Plantage. „Die Kunden können sich umsehen und ihren Wunschbaum suchen, den wir dann direkt umsägen“, erklärt Ehrl. Auch einen Baum selbst schlagen darf man bei ihm. Das ganze Erlebnis Christbaumkauf „soll griabig sein“, sagt Ehrl. Kunden finden hier nicht nur ihren Weihnachtsbaum, sondern auch einen Info-Weg mit neun Stationen und Rätseln für Kinder. Und nach dem Kauf werden Glühwein und Punsch ausgeschenkt.

Fahrten mit dem Bulldog durch die Plantage in Taufkirchen

Zum Familienausflug taugt auch ein Besuch bei Christbaumverkauf Fischer in Hainöd, Gemeinde Taufkirchen. Hier dürfen die Kunden am heutigen Samstag mit raus auf die Plantage und ihren Baum wählen. Die Kinder dürfen eine Runde auf der Ladefläche des kleinen Bulldogs drehen. An allen anderen Wochentagen wird am Hof auf der gegenüberliegenden Straßenseite verkauft.

Fischers Bäume macht eine Besonderheit aus: Auf der zwei Hektar großen Plantage hält die Familie spezielle Schafe, die das Gras abfressen – und mit ihrem Kot quasi für natürlichen Dünger sorgen.

Bio-Qualität vom Netz bis zum Ständer in Eicherloh

„Rundum nachhaltig“ betreibt Angela Döllel ihre Christbaumzucht in Eicherloh, erklärt sie. Bei ihr seien sogar die Netze aus Maisstärke, Baumwolle und die Christbaumständer aus recycelten Flaschen. Klar könnten die Bäume da „nicht so günstig wie bei Aldi“ sein. Aber: „Zu mir kommen Leute, die Wert auf Bio-Qualität legen, die kaufen ihr Essen im Hofladen und eben ihren Weihnachtsbaum bei mir“, sagt Döllel, die im Hauptberuf Büroangestellte ist und die Tannen nebenher züchtet.

Auch der nicht ganz perfekte Baum finde da seine Abnehmer. „Eine Familie zum Beispiel sucht gezielt jedes Jahr ein Exemplar mit zwei Spitzen, weil sie sich nicht auf einen Spitzenschmuck einigen kann“, erzählt sie schmunzelnd. Auch bei ihr dürfen Kunden ihren Baum selbst umsägen. „Besonders Familien mit kleinen Kindern machen das gerne.“

Christbäume geschnitten oder noch im Wurzelballen in Hofstarring

„Der Trend geht in Richtung Nachhaltigkeit“, sagt auch Bernhard Brenninger, der mit seiner Familie die gleichnamige Bio-Baumschule in Hofstarring betreibt. Er bietet auf Steinkirchner Flur natürlich gewachsene Bäume an – auf Wunsch frisch geschlagen oder im Wurzelballen. Letztere könnten, bei entsprechender Pflege, bis zu fünf Jahre immer wieder als Weihnachtsbaum verwendet werden. Ein dafür geeignetes Exemplar koste zwar vergleichsweise mehr, aber bei seinen Kunden stehe da „der ökologische Gedanke im Vordergrund“, sagt Brenninger.

Doellel Weihnachtsbäume: Ismaninger Str. 27, Eicherloh, bis 24. Dezember samstags und sonntags 10 bis 17 Uhr, montags bis freitags 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Heiligabend 10 bis 12 Uhr

Bio-Baumschule Brenninger: Hofstarring 2, Steinkirchen, bis 23. Dezember mittwochs bis samstags 9 bis 12 Uhr, mittwochs bis freitags 13.30 bis 17 Uhr, www.baumschule-brenninger.de

Christbaum Ehrl: Am Holz 4, Steinkirchen, bis 23. Dezember freitags bis montags, 9.30 bis 17 Uhr, www.christbaum-ehrl.de

Christbaumverkauf Fischer: Hainöd 2, Taufkirchen, bis 23. Dezember täglich 9 bis 18 Uhr, Tel. 0176-60982133

