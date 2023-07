Wenn der Weg in den Urlaub der blanke Horror ist

Von: Hans Moritz

Los geht‘s. Am Freitag beginnen die Sommerferien. So mancher wird die Spucktüte benötigen. Warum ist das eigentlich so? © Matthias Balk/dpa

Für manche ist schon der Weg in den Urlaub das Ziel – der erste Cappuccino hinterm Brenner, der erste Blick aufs Meer. Für andere führt der Weg ins Paradies durch die Hölle: Übelkeit, Schwindel, Brechreiz. Was steckt dahinter?

Erding - Fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung sind anfällig, von Reisekrankheit erwischt zu werden. Was hat es damit auf sich? Und was kann man tun? Das erklärt Katja Keipert von der AOK Freising-Erding.



„Grundsätzlich kann eine Reisekrankheit jeden Menschen in jeder Phase seines Lebens treffen, wenn die Bewegungsreize stark sind“, sagt Keipert. „Die Anfälligkeit ist altersabhängig“, heißt es in einer Pressemitteilung der AOK. „Kinder unter zwei Jahren sind kaum betroffen, weil der Gleichgewichtssinn noch nicht so weit entwickelt ist. Besonders anfällig sind dagegen Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren. Danach sinkt die Neigung zur Reisekrankheit wieder“, erklärt Keipert.



Auslöser sind verwirrte Sinne. Die Reisekrankheit werde, verrät Keipert, auch Bewegungskrankheit genannt. „Dabei bekommt das Gehirn Signale, die nicht zusammenpassen, der Körper reagiert unter anderem mit Übelkeit.“



Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr und die Augen senden bei schaukelnder Fahrt widersprüchliche Informationen ans zentrale Nervensystem. Die nicht übereinstimmenden Sinneseindrücke und Signale des Körpers während der Reise ähneln ihren Worten zufolge den Alarmsignalen bei einer Vergiftung. „Bei Turbulenzen und rasanten Kipp- und Neigungsbewegungen wird das Brechzentrum im Hirnstamm aktiviert. Übelkeit, als Symptom der Reisekrankheit, ist also keine Krankheit im klassischen Sinne, sondern vielmehr eine starke Reaktion unseres Körpers auf die Vielzahl der auf uns einprasselnden, widersprüchlichen Reize“, klärt die Expertin auf.



Doch diesen Unbilden ist man nicht schutzlos ausgeliefert. Ein paar Tipps hat die AOK für alle, die schon auf gepackten Koffern sitzen – unabhängig vom Reisegefährt: „Wer einer Reiseübelkeit vorbeugen will, sollte ausgeruht in den Urlaub fahren, vor der Abreise keinen Alkohol trinken sowie auf fettes, schwer verdauliches Essen verzichten“, rät sie. „Wichtig ist auch die richtige Wahl des Platzes“, so Keipert. Im Auto helfe es, selbst zu fahren. Ansonsten sollte man als Beifahrer vorne sitzen.



Bei Bustouren ist man gut beraten, in Fahrtrichtung und bei Flügen über den Tragflächen zu sitzen. Auf dem Schiff ist es ratsam, sich in der Mitte oder an Deck aufzuhalten. „Zur Vorbeugung und auch im Akutfall sollte man den Blick nach vorne richten und mit den Augen einen Punkt am Horizont fixieren“, lautet der Tipp der Teamleiterin. Falls möglich, sei es im Akutfall auch sinnvoll, die Reise kurz zu unterbrechen, sich in Rückenlage auf den Boden zu legen und die Augen zu schließen. „Dann kann das Gleichgewichtssystem zur Ruhe kommen.“



Übrigens: Ingwer gilt als gutes Mittel gegen Reiseübelkeit. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Medikamenten wie Kaugummis, Tabletten oder Zäpfchen. „Da sollte man sich aber vorher über mögliche Nebenwirkungen informieren“, rät Keipert. ham