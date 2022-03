Täglich Rekorde bei der Inzidenz

Von: Hans Moritz

Die fünfte Coronawelle hält sich nicht nur hartnäckig, sie gewinnt auch wieder an Fahrt. © LRA Erding

Die Inzidenz im Landkreis Erding erreicht seit einigen Tagen stets neue Rekordwerte.

Erding - Am Samstag betrug sie 2254,3, nachdem sie am Freitag bei 2175,8 gelegen hatte. Die 2000er-Marke war erstmals am 3. und 5. Februar 2022 übersprungen worden (2170,4 und 2111,0).

Eine Entschärfung ist nicht in Sicht, im Gegenteil, seit gut einer Woche liegt die Zahl der Neuinfektionen stets über der der Vorwoche. 505 waren es am Samstag, 151 mehr als am vergangenen Samstag, berichtet Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen.



Derzeit sind den Behörden 3954 Infizierte bekannt, 4310 Personen befinden sich in Quarantäne. Im Klinikum wurden am Freitag 35 Covid-Patienten behandelt. Sprecherin Fritzen berichtete von einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie. Sie hat im Landkreis damit bislang 187 Todesopfer gefordert.



Landesweit mussten in den vergangenen sieben Tagen 900 Covid-Patienten stationär aufgenommen werden. 371 liegen auf Intensivstationen.



Die Summe der Infizierten klettert auf 38 979, die der Genesenen auf 34 858.

Die Neuinfizierten sind zwischen zwei und 89 Jahre alt kommen aus: Erding (139), Dorfen (52), Isen (40), Taufkirchen (38), Oberding (23), Bockhorn, Finsing (je 20), Fraunberg, Wartenberg (je 19), St. Wolfgang (16), Berglern (15), Moosinning, Pastetten (13), Wörth (11), Walpertskirchen (9), Hohenpolding, Neuching (je 8), Eitting, Forstern, Langenpreising (je 7), Inning (6), Ottenhofen (5), Kirchberg, Lengdorf (je 3), Buch sowie Steinkirchen (je 2).

ham