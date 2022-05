Erding rettet sich finanziell über die Corona-Krise

Vor hohen Ausgaben steht die Stadt Erding. Unter anderem muss sie zwei neue Feuerwehrgerätehäuser bauen, hier das in Altenerding.

Gerade noch mal gut gegangen, sagen OB und Kämmerer

Von Hans Moritz schließen

Finanziell hat Erding auch das zweite Corona-Jahr besser überstanden als anfangs erwartet. Die Stadt musste sich nicht neu verschulden, allerdings hat sie es mit vielen säumigen oder verspäteten Steuerzahlern zu tun.

Erding - Dies wurde bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2021 durch Kämmerer Kurt Hiller am Donnerstagabend im Stadtrat deutlich. Einmal mehr richtete er einen deutlichen Sparappell an die Kommunalpolitiker.



Dass bisherige Rufe in diese Richtung gefruchtet haben, bescheinigte OB Max Gotz (CSU) seinen Kollegen. „Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, wir haben sorgfältig gewirtschaftet.“ Auch er mahnte zur Zurückhaltung, denn an einen neuerlichen Ausgleich der Ausfälle bei der Gewerbesteuer glaube er nicht, nachdem der Bund ja schon 2021 ausgestiegen sei.



Kämmerer Hiller berichtete, dass man vielen Betrieben Steuerstundungen gewährt habe. Viele hätten aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage ihre Vorauszahlungen angepasst, sprich reduziert. Allerdings beklagte er, dass die Stadt ihrem Geld oft hinterher laufen müsse, was aufwendig sei. Zum Glück habe man in den drei Jahren vor der Pandemie hohe Gewerbesteuereinnahmen gehabt, sodass der Freistaat in 2021 einmal drei und einmal knapp fünf Millionen Euro als Ausgleich überwiesen habe, der Bund nicht mehr.



Zwar habe die Stadt rund 14,4 Millionen Euro aus der Rücklage nehmen müssen, um alle Projekte finanzieren zu können. Allerdings habe man erwartet, zudem ausnahmsweise elf Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt für Investitionen entnehmen zu müssen, um den laufenden Betrieb, den der Verwaltungshaushalt abbildet, finanzieren zu können. Doch die Einnahmen, so Hiller, hätten sich gedeihlicher entwickelt als angenommen. Zu diesem üblicherweise nicht erlaubten haushaltsrechtlichen Kniff habe man am Ende gar nicht greifen müssen.



Und: Auch die 20-Millionen-Euro-Kredit-Option, die der Stadtrat als Notlösung beschlossen hatte, musste nicht gezogen werden. Im Gegenteil: Erfreut teilte Hiller mit, dass man aus dem Verwaltungshaushalt sogar sechs Millionen Euro in den Vermögenshaushalt überführen konnte.



Vor allem die Gewerbesteuer habe sich besser entwickelt, als die Corona-Krise ahnen ließ. Ursprünglich hatte Hiller mit 13 Millionen Euro gerechnet, im Jahresabschluss stehen nun aber 18,5 Millionen Euro.



Bei der Einkommenssteuer wurden 1,8 Millionen Euro mehr eingenommen als vorausberechnet. Die Umsatzsteuer fiel um rund 370 000 Euro höher aus als erwartet.



Allerdings, betonte der Kämmerer, habe man auch einen strikten Sparkurs gefahren. „Insbesondere beim Tiefbau haben wir keine neuen größeren Maßnahmen in Angriff genommen.“ Die Ausgaben für Vermögenserwerb, Baukosten sowie Hoch- und Tiefbau lagen um 11,1 Millionen Euro unter denen von 2019. Allerdings seien nach wie vor einige Projekte nicht abgerechnet, weil Firmen noch keine Schlussrechnungen vorgelegt hätten.



Hiller ist davon überzeugt, dass die Corona-Krise auch wirtschaftlich und damit finanziell noch nicht ausgestanden ist. Zudem bekomme man den Ukraine-Krieg und dessen Folgen bereits deutlich zu spüren – etwa in Form steigender Energiepreise. Das werde sich mit Sicherheit auch auf die nächsten Haushalte auswirken.



Sparsamkeit mahnte er aber auch vor dem Hintergrund anstehender großer Maßnahmen an. Als Beispiele nannte er den Bau der Mehrzweckhalle am Lodererplatz, Planung und Bau neuer Feuerwehr-Gerätehäuser in Erding und Altenerding, die Nordumfahrung sowie die Konversion. Deswegen sollten keinesfalls neue Baustellen geschaffen werden, etwa zusätzliche freiwillige Leistungen. Er empfahl dringend, sich auf die Pflichtaufgaben zu konzentrieren. Immerhin: Die Stadt hat ihre vier Raten für den längeren S-Bahn-Tunnel mittlerweile bezahlt – und hat damit ihre Hausaufgaben für den Bau des S-Bahn-Ringschlusses erledigt.

ham