Richter erklären Vorfahrtsrecht für nichtig

Von: Hans Moritz

Teilen

Obacht Unfallgefahr: Auf Parkplätzen wie hier im West Erding Park gilt nicht automatisch rechts vor links. Die Autofahrer müssen sich untereinander verständigen. © Hans Moritz

Rücksicht und Verstand statt Recht und Gesetz – so manchem Autofahrer verlangt der Bundesgerichtshof einiges ab: Auf größeren Parkplätzen gilt nicht automatisch rechts vor links. Vor allem in Erding sollten Autofahrer das höchstrichterliche Urteil im Kopf haben.

Erding - Denn: Der Erdinger Fahrschulinhaber Christoph Flittner weist darauf hin, „dass es in Erding mehrere neuralgische Punkte gibt“ – vor allem im West Erding Park, aber auch im Sempt-Park in Aufhausen und auf dem Hit-Parkplatz am Rennweg. Hier gibt es weitverzweigte Abstellanlagen mit eigenem Wegenetz. „An diesen Orten kann ich nur raten, dass sich Autofahrer gegenseitig verständigen und mit Blickkontakt und Gestik klären, wer zuerst fährt“, sagt Flittner, der dazu auch ein Lehrvideo erstellt hat, das in den sozialen Medien abrufbar ist.



„Viele Leute glauben, dass überall rechts vor links gilt. Aber das stimmt nicht, und wenn es kracht, muss ein Richter entscheiden. Die Urteile fallen ganz unterschiedlich aus“, so Flittner. Das neue Urteil könnte mehr Rechtssicherheit bieten, nimmt aber eben auch alle Verkehrsteilnehmer in die Pflicht. „Rechts vor links gilt nach dem BGH-Urteil nur dort, wo ein echter straßenartiger Charakter gegeben ist.“ Und genau das, so der Fahrlehrer weiter, sei auf Großparkplätzen nicht der Fall. Es handle sich vielmehr um Wege, die zu Parkplätzen führen und fürs Be- und Entladen vorgesehen sind. Zudem stellten die Karlsruher Richter fest, dass in diesen Bereichen regelmäßig auch Fußgänger unterwegs seien – und deswegen generell langsam gefahren werden müsse.



Der BGH war nach einem Unfall auf einem Baumarkt-Parkplatz in Lübeck angerufen worden – eine Örtlichkeit, die es faktisch in jedem Gewerbegebiet gibt. Bemerkenswert: Die unteren Instanzen waren zu unterschiedlichen Bewertungen gekommen. Karlsruhe indes urteilte nun: „Sofern auf einem Parkplatz keine Vorfahrtsregelung ausgewiesen ist, gilt dort grundsätzlich kein rechts vor links.“ Es sei der Sicherheit dienlicher, „wenn die Autofahrer aufeinander Rücksicht nehmen und sich jeweils über die Vorfahrt verständigen müssen“, so das Urteil.



Auch an anderer Stelle sollte man bei rechts vor links nicht auf Teufel komm raus auf sein Recht pochen. Man könnte bei einem Unfall auf seinem Schaden zumindest teilweise sitzen bleiben. Flittner nennt das Beispiel Kirchgasse/Einmündung Münchener Straße. Auf den ersten Blick ist die Kirchgasse bei Rechtsabbiegern Vorfahrtsstraße. Weil in der Münchener Straße allerdings eine durchgängige Reihe Pflastersteine zur Abgrenzung von der Kirchgasse gesetzt ist, „gibt es Prüfer, die rechts vor links hier als nicht gegeben ansehen“, so Flittner. Solche Stellen gebe es in der Altstadt mehrere. Daher sein grundsätzlicher Rat: „Umsichtig fahren und Kontakt aufnehmen – dann passiert auch nichts. ham