Riesenandrang bei Jobmesse Erding

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Volles Haus herrschte am ersten Tag der Jobmesse Erding in der Stadthalle. Vor allem Schülerinnen und Schüler drängten dabei in die Ausstellungsräume. © Bernd Heinzinger

Am Freitag drängten sich Horden von Schülern zum Auftakt der 6. Jobmesse Erding in der Stadthalle. Betriebe stellten sich an 41 Ständen vor.

Erding – Voll wie noch nie: Auf der vom Hallo-Verlag präsentierten 6. Jobmesse in der Stadthalle Erding gab es eine Auswahl an 41 verschiedenen Ständen, an denen sich die Besucher über ihre berufliche Zukunft informieren konnten. Hallo-Geschäftsführer Franz Becker freute sich bei der Eröffnung über den großen Andrang.

„Wir behandeln hier ein Thema, das brisanter nicht sein könnte“, sagte Becker. Es gäbe viele Möglichkeiten für den Traumberuf und gerade eine solche Messe biete den Jugendlichen eine unglaubliche Chance. Er appellierte an die Jugendlichen: „Traut euch, geht an die Stände und informiert euch.“

Dass die Stadthalle nicht nur im Erd-, sondern auch im Obergeschoss fast aus den Nähten platzte, dies freute Oberbürgermeister Max Gotz: „Es ist eine schöne Botschaft und zeigt, dass bei uns besonders viel los ist.“ Man müsse die Wertigkeit einer beruflichen Ausbildung höherstellen, sagte Gotz weiter: „Ein Studium ist nicht alles.“

Am Startfreitag drängten bereits kurz nach der Eröffnung vor allem die Schulklassen in die Messeräume. Mittendrin die 14-jährige Felicitas Zoppl und die 15-jährige Vanessa Grzesko. Beide haben ihre berufliche Zukunft bereits fest im Blick. Zur Freude des Klinikums Erding wollen sie Kinder- oder Altenpflegerinnen werden. Die Achtklässlerinnen der Mittelschule Taufkirchen/Vils streben dazu erst einmal ein Praktikum an.

Dieses Angebot gibt es am Klinikum, wie Kristina Scheibe aus der Personalabteilung betont. Sie freut sich über die Messe: „Gerade hier wollen wir die Kids aus der Region ansprechen.“ Ausbildungsplätze sind für dieses Jahr ebenfalls noch offen. Ob als Pflegefachfrau/Pflegefachmann oder Operationstechnische Assistenten – das Spektrum sei weit gestreut: „Es wird immer schwieriger, junge Leute zu finden,“ sagt Scheibe.

Auch Markus Kratzer von der Firma Berndt GmbH bestätigt das: „Wir suchen derzeit noch Azubis in sämtlichen Bereichen.“ Im kaufmännischen Part gehe es noch, aber vor allem Leute für den Weg zum Berufskraftfahrer zu begeistern, das stelle eine große Hürde dar. Die Jobmesse empfindet Kratzer als gute Gelegenheit.

In der Hoffnung auf möglichst viele Jugendliche und natürlich auch Erwachsene präsentieren sich die Mitarbeiter vom Autohaus Nagler gleich am Eingang. Der technische Betriebsleiter Stefan Zott verspricht bei seinem Unternehmen eine spannende Ausbildung. Gesucht werde ebenfalls in allen Bereichen, vom Kaufmann für Büromanagement bis zum Kfz-Mechatroniker. Letzteres sei laut Zott keine Männerdomäne mehr: „Bei uns befindet sich zur Zeit eine Frau in der Ausbildung, eine andere hat diese gerade abgeschlossen.“ Praktika gibt es beim Autohaus ebenfalls.

Von der Firma Wurzer über den Flughafen München, Speditionsunternehmen bis hin zur Bundeswehr: Auf der 6. Jobmesse findet sich ein weites Spektrum an möglichen Berufen. Die Bundeswehr kam dabei nicht zum ersten Mal nach Erding, schließlich ist sie nach der Deutschen Bahn der zweitgrößte Arbeitgeber. Vor allem im IT-Bereich werden dort junge Leute dringend gesucht.

Zum Auftakt am Freitag tummelten sich vor allem ganz junge Männer und Frauen in den verschiedenen Messeräumen. Während das für die einen eine willkommene Abwechslung im Schulalltag war, hatten andere bereits genaue Vorstellungen für ihre berufliche Laufbahn.

Am heutigen Samstag öffnet die Jobmesse von 9 bis 17 Uhr ihre Pforten. Becker vom Hallo-Verlag und die vielen Aussteller freuen sich nach dem Erfolg am Freitag auch am zweiten Tag über zahlreiche Besucher.