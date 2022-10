Fliegerhorst-Bahnhof soll 2029 in Betrieb gehen

Knotenpunkt der Mobilität: So soll der neue Fliegerhorst-Bahnhof in Erding aussehen. Die Busse halten direkt unter der trapezförmigen Dachkonstruktion mit Einschnitten. Die Züge fahren unterirdisch ein und aus. © Obermeyer Gebäudeplanung

Wie belastbar diese Angaben sind, weiß heute niemand. Aber für die Inbetriebnahme des neuen Kreuzungsbahnhofs im Fliegerhorst gibt es nun immerhin einen Fahrplan – proklamiert vom Verkehrsministerium und der Deutschen Bahn.

Erding - 2024 soll der Planfeststellungsbeschluss für das Areal vorliegen, ein Jahr später könnte mit dem Bau begonnen werden, sodass der Bahnhof dann im Jahr 2029 in Betrieb gehen könnte – gemeinsam mit dem S-Bahn-Ringschluss von Erding zum Münchner Flughafen. Diesen Zeitstrahl stellten Erdings OB Max Gotz (CSU) und Architekt Alexander Jeckel vom Büro Obermeyer Gebäudeplanung am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss vor.



Es sind Angaben, die mit Vorsicht zu genießen sind. Als eines der größten Hindernisse nannte Gotz die Verfügbarkeit der Flächen im äußersten Westen des Militärgeländes, das Ende 2024 aufgelassen werden soll. „Wenn uns der Bund die Flächen nicht verkauft, dann geht gar nichts, dann können wir keine Planung darüber legen.“ Der OB betonte aber, dass man im Hintergrund sehr aktiv sei, dem Bund die Flächen abzukaufen. „Das ist derzeit die größte Herausforderung.“



Es gibt aber noch viele weitere, wie Jeckel im Stadtrat deutlich machte. Die Züge fahren bekanntlich unterirdisch in den neuen Bahnhof östlich der Anton-Bruckner-Straße gegenüber dem Wasserturm ein. Für die Station selbst ist die Bahn verantwortlich, für die oberirdische Gestaltung sowie ein südlich davon gelegenes Parkhaus mit 700 Stellplätzen und eine Fahrradabstellanlage hingegen die Stadt.



Direkt über den Gleisen wird sich trapezförmig ein großes Dach mit tiefen Einschnitten spannen. Rundherum ist der Busbahnhof mit jetzt 17 statt bisher 15 geplanten Buchten vorgesehen. Unter dem Dach werden zwei Aufgänge von den Bahnsteigen angesiedelt, dazu Handelsflächen, ein WC und viel grüner Freiraum.



Jeckel berichtete, dass das Dach zum einen grün ausgeprägt sein und zum anderen Glaselemente mit integrierter Solaranlage zur Energiegewinnung enthalten werde. Der Architekt kündigte im Sinne der Nachhaltigkeit mehrere Biodiversitätsflächen im neuen Bahnhof an. Eine Elektroladesäuleninfrastruktur werde wohl nicht direkt an den Haltestellen gebaut, laut Christian Famira-Parcsetich von der Stadtentwicklung im Rathaus „aber ganz in der Nähe“. Auch Wasserstoff sei in der Planung. Bekanntlich muss der Bus-Überlandverkehr ab 2026 zu 40 Prozent mit regenerativen Energien fahren.



Geht es nach der Stadt, wird sie der Eigentümer aller Gebäudeteile über der Geländeoberkante, die sie dann an die Bahn vermietet. Doch hier besteht laut Gotz und Jeckel noch keine Einigung.



Erschlossen werden soll der neue Bahnhof über die Anton-Bruckner- und die Alte Römerstraße, aber auch die geplante Nordanbindung. Burkhard Köppen (CSU) sorgte sich, dass diese Trasse wegfallen könnte, wenn es mit der Erdinger Nordumfahrung („ED 99“) doch nichts werde. Gotz erwiderte, er rechne auf absehbare Zeit mit dem Planfeststellungsbeschluss für die Umgehung. Der Vorteil der Nordanbindung sei, dass sie auf bereits vorhandenen Straßen im Fliegerhorst gebaut werden könne. Sie sei für das neue Viertel unabdingbar.



Was bereits heute als gesichert gilt: 2029 wird, wenn überhaupt, der Ringschluss fertig sein, nicht die Walpertskirchener Spange. Während der Bauzeit, so Gotz, werde es längere Zeit nur Busverkehr zwischen Altenerding und Erding geben.

