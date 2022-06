S-Bahn: Zweigleisigkeit soll schneller kommen

Von: Hans Moritz

Zweigleisig ist die Bahnstrecke nur von Erding nach Altenerding und ab Markt Schwaben. © Hans Moritz

Der Freistaat Bayern will den Bahnausbau, insbesondere die Beseitigung eingleisiger Strecken beschleunigen. Auch im Kreis Erding.

ERding - Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hat dazu am Mittwoch die neue Initiative „Mach 2“ vorgestellt. Sie enthält 16 Vorhaben, darunter eines im Landkreis Erding: der zweigleisige Ausbau zwischen Aufhausen und St. Koloman. Allerdings befindet sich dieser Bestandteil des S-Bahn-Ringschlusses beziehungsweise der zweiten Stammstrecke in München von Erding zum Flughafen nur in der Kategorie „Weitere Projekte“.



Noch heuer will der Freistaat mit „Mach 2“ den Ausbau der Strecken Bayreuth–Dürschnitz, Uffing–Murnau und Wörth-Loiching angehen. Insgesamt sieht „Mach 2“ 150 zusätzliche Kilometer Zweigleisigkeit sowie drei neue Begegnungsbahnhöfe vor.



Das Teilstück im Landkreis Erding muss für den anvisierten 15-Minuten-Takt der S-Bahn ausgebaut werden. Es handelt sich um einen – weiteren – Begegnungsabschnitt auf der eingleisigen Linie Erding–Markt Schwaben. Immer wieder kommt es vor, dass Züge in Altenerding oder Markt Schwaben wegen Gegenverkehrs warten müssen und so eine Verspätung aufbauen. Bislang geht die Bahn von einem Baubeginn im ersten Quartal 2023 aus und von einer Inbetriebnahme Ende 2024. Bisher galten diese Angaben als äußerst vage. Ob „Mach 2“ daran etwas ändert, weiß niemand. ham