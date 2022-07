„Wir sind keine Preistreiber“

Von: Hans Moritz

Mehr Spielplätze in Wohnanlagen, so wie hier am Fred-Hartmann-Weg in Altenerding, die über Mindestausstattung verfügen und regelmäßig gepflegt werden, sind das Ziel der neuen Satzung für das gesamte Stadtgebiet. © Hans Moritz

Bereits zum vierten Mal haben sich die Stadträte am Dienstag die Köpfe über eine Spielplatzsatzung zerbrochen. Jetzt befindet sich die Politik auf der Zielgeraden, der finale Beschluss dürfte am 26. Juli im Stadtrat fallen.

Erding - Zwei wichtige strittige Punkte dominierten die Debatte im Stadtentwicklungsausschuss – einmal mehr die (Höhe der) Ablöse und die Einführung einer Härtefallregelung bei Umnutzungen. Ein Einvernehmen bis in zwei Wochen ist in Sicht.



Auslöser der Debatte, die im November vergangenen Jahres begann, ist bekanntlich die Änderung der Bayerischen Bauordnung, die nun zwingend den Bau eines Spielplatzes bei allen Neubauvorhaben ab drei Wohneinheiten vorschreibt. Weil das nicht überall möglich ist, in Erding etwa in der Altstadt, wird die Möglichkeit der Ablöse eingeräumt.



Da Bauherren klare (und kostspielige) Vorgaben zu Größe, Ausstattung sowie jährlicher Wartung und Reinigung gemacht werden, und es das klare Ziel ist, mehr Spielplätze zu schaffen, soll die Ablöse bewusst üppig ausfallen. In den ersten Erdinger Entwürfen war sie freilich so hoch, dass der Vorwurf im Raum stand, die Politik würde den Wohnungsbau blockieren. Thomas Bauer (CSU) merkte dazu an: „Da wären wir deutlich übers Ziel hinausgeschossen.“



Im Mittelpunkt der Sitzung am Dienstag stand daher die Berechnung der Ablöse. Dafür hatte ein informelles Fraktionstreffen unter der Leitung des früheren Zweiten Bürgermeisters Ludwig Kirmair (CSU) stattgefunden. Der kramte sein Wissen als früherer Mathematiklehrer hervor und erarbeitete eine Formel. Es ist, räumte der Realschuldirektor a. D. ein, keine einfache Mathematik.



Die Höhe der Ablöse soll sich dem jüngsten Entwurf zufolge zu 65 Prozent nach dem Bodenrichtwert des Baugrundstücks und einer Herstellungspauschale von 20 000 Euro für einen 60 Quadratmeter großen Spielplatz richten. Ein weiterer Faktor ist die Größe des Spielplatzes, die sich bekanntlich an dem Volumen des Bauvorhabens bemisst.



Bis zu 1125 Quadratmeter Gesamtwohnfläche müssen pro 75 qm Wohnfläche 1,5 qm Spielplatz angelegt werden. Hinzu kommt eine so genannte Anfangsfläche von 45 qm. Bei größeren Anlagen sind es pro 25 qm Wohnfläche 1,5 qm Spielplatz. Die Mindestgröße liegt bei 60 qm, und auch die Ausstattung mit Spielgeräten, Sitzgelegenheiten, Einzäunung und Begrünung schreibt die Satzung vor.



Was bedeutet die Ablöseformel für die Bauherren? Kirmair stellte einige Musterbeispiele vor. Für eine Anlage mit 1000 Quadratmetern würde die Ablöse je nach Lage des Baugrundstücks im Stadtgebiet zwischen 70 000 und 215 000 Euro liegen. Bei 2000 Quadratmeter wären es zwischen 129 000 und knapp 400 000 Euro sowie bei 3000 Quadratmetern zwischen 194 000 und rund 600 000 Euro.



Zu Beginn der Debatte, in der Einigkeit herrschte, neben den städtischen Anlagen möglichst viele private Spielplätze zu ermöglichen, klagte OB Max Gotz (CSU) erneut sein Leid über den Landtag, der die Bauordnung geändert habe und nun die Kommunen mit den komplizierten Folgen allein lasse. „Ich glaube nicht, dass man sich dort so den Kopf zerbrochen hat, wie wir es hier tun.“ Die Debatte empfand er dennoch als wohltuend. „Nun kann man uns wahrlich nicht vorhalten, wir seien Preistreiber.“ Er und mehrere Redner betonten, dass die Satzung nicht in Stein gemeißelt sei und man zunächst einmal Erfahrungen sammeln wolle.



CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen meinte, es sei gelungen, den Fokus einerseits auf den Spielplatzbau zu legen, anderseits bei der Ablöse kein Bauverhinderer zu sein.



Hans Egger (Erding Jetzt) sah das ein wenig anders. Vor allem in der Altstadt könne es aufgrund der extrem hohen Preise und der hohen Geschossflächenzahl zu sehr hohen Ablösesummen kommen. Benedikt Hoigt und Petra Bauernfeind (beide FW) meinten hingegen, dass Immobiliengeschäfte in diesem Bereich derart lukrativ seien, dass es keiner Ausnahmen oder Rabatte bedürfe.



Auf einen Härtefall machte Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) aufmerksam und zog dabei den OB auf seine Seite. Er warnte davor, „dass ein Bauherr mit drei bestehenden Wohneinheiten voll unter die Satzung falle, sobald er nur eine weitere Wohneinheit, etwa für die eigenen Kinder, schafft – und sei es nur durch eine Umnutzung. Das könne sich als Investitionshemmnis erweisen. Gotz pflichtete ihm bei. Grundsätzlich winkte der Ausschuss den Satzungsentwurf durch. Rathaus-Jurist Andreas Erhard soll aber noch einen Passus prüfen, inwieweit Bauherren nicht unter die Satzung fallen, wenn sie in bestehenden Gebäuden eine vierte, fünfte oder sechste Wohneinheit schaffen, ohne dabei die Hülle zu erweitern. Köppen erinnerte daran, dass auch die Stellplatz- und Fahrradstellplatzsatzung Ausnahmen erlaubten.



Der Erlös der Ablösen muss übrigens wiederum der Infrastruktur für Kinder und Jugendliche zu Gute kommen.

