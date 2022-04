Personalmangel: Rivera-Apotheke in Erding schließt

Von: Hans Moritz

Ende einer langen Geschichte: Die Rivera-Apotheke an der gleichnamigen Straße ist dicht. Probleme mit Nachtdiensten Trend: Immer größer und zentral © Hans Moritz

Erding - Wieder eine Apotheke weniger in Erding: Seit diesen Mittwoch ist die Rivera-Apotheke in Erding geschlossen. Der Grund: Personalmangel. Inhaber Ochsner findet keine Filialleitung.

Nur wenige Monate nach der Schließung der Apotheke am Schönen Turm erwischt es jetzt die nächste: Seit Mittwochmorgen ist die Rivera-Apotheke an der gleichnamigem Straße nach einem letzten Nachtdienst geschlossen. Grund: Personalmangel. Vor allem die kleineren Anbieter kämpfen gegen strukturelle Probleme. Das Aus für die Rivera-Apotheke habe sich seit Monaten abgezeichnet, berichtet Inhaber Tobias Ochsner.

Mit seiner Frau Lisa besitzt der Pharmazeut nun noch vier Apotheken: die Rathaus-Apotheke an der Landshuter Straße und im Sempt-Park, die Johannes-Apotheke an der Friedrich-Fischer-Straße und die Schubert-Apotheke in Taufkirchen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert der größte Apotheker im Landkreis die Gründe: „Trotz monatelanger Suche und vieler Aushänge habe ich für die Rivera-Apotheke keine Filialleitung gefunden.“ Diese Aufgabe ist nicht ganz trivial: „Es muss ein Vollapotheker sein, der eine 40-Stunden-Woche sowie Nachtdienste hat“, erklärt Ochsner.

Es handle sich um einen klassischen Frauenberuf. „Viele meiner Kolleginnen wollen Job und Familie unter einen Hut bringen, die gesetzlich vorgeschriebene 40-Stunden-Woche sowie die Nachtdienste sind dafür wenig geeignet.“ Jede elfte Nacht ist eine seiner Filialleiterinnen damit an der Reihe.

Mit dem Landratsamt hatte Ochsner eine Übergangslösung bis Juni vereinbart. Doch nun hat seine Filialleiterin, die einen 25-Stunden-Vertrag hatte, gekündigt. „Es ist ihr zu viel geworden.“ Und weil er keine Nachfolgerin gefunden hat, muss Ochsner die Apotheke notgedrungen aufgeben. Die fünf Mitarbeiterinnen, die meisten in Teilzeit, müssen aber keine Arbeitslosigkeit fürchten. „Ich bringe sie in meinen anderen Filialen unter.“ Auch dort sei das Personal eher knapp. „Da kann ich die Lage nun etwas entschärfen“, sagt Ochsner.

Der Mangel an Führungspositionen sei besonders eklatant, aber auch die Suche nach Pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA) und Pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten (PKA) gestaltet sich seinen Angaben zufolge schwierig. Generell gibt es in Deutschland nach Auffassung des Unternehmers zu wenige Apotheker. „Pharmazie studieren zu wenige, und viele wandern nach dem Studium in die Pharma-Industrie ab.“

Hinzu kommt ein Strukturwandel. Ochsner berichtet: „Der Trend geht zu immer größeren Apotheken an stark frequentierten Orten.“ In Erding ist das etwa die Apotheke im West Erding Park, die im Gewerbegebiet bis 20 Uhr offen hat. Am Flughafen hat die „Metropolitan Pharmacy“ mit mehreren Filialen sogar sonn- und feiertags regulär geöffnet.

Das mache den kleinen Apotheken zusätzlich das Leben schwer, sagt Ochsner. „Viele sind inhabergeführt, viele Kollegen sind im Ruhestandsalter.“ Die prekäre Situation sei mit der der überalternden Hausärztelandschaft vergleichbar.

Die Schließung der Rivera-Apotheke schmerzt Ochsner auch deshalb, „weil sie in Klettham-Nord eine kleine Stadtteil-Apotheke mit viel Stammkundschaft war“. Die müsse nun längere Wege in die Innenstadt in Kauf nehmen. In einer Seitenstraße unweit des Amtsgerichts gelegen, sei diese Filiale zudem nicht besonders verkehrsgünstig situiert gewesen. Was nun aus den Räumen wird, ist offen.

Die Apotheke am Schönen Turm hatte im Dezember quasi über Nacht zugesperrt. Über die genauen Gründe wurde nie etwas bekannt. Ihr Inhaber war aber bereits in den 70ern. Nicht zuletzt für die Altenheime war das ein schwerer Schlag. Sie hatten dort individuelle Tablettenzusammenstellungen für die Bewohner erhalten.

Nach dem Aus für diese beiden Apotheken gibt es in Erding dennoch keinen Mangel. Allein in der Innenstadt gibt es noch drei (Rathaus-, Johannes- und Stadtapotheke), dazu die Sempt-Apotheke am Gestütring, die Fuchs-Apotheke an der Zugspitzstraße in Altenerding, die Rathaus-Apotheke im Sempt-Park in Aufhausen, die Campus-Apotheke im Ärztehaus am Klinikum und die Apotheke im West Erding Park.

Durch die Schließung verschärft sich für die verbliebenen Apotheken die Nachtdienst-Situation. Sie sind jetzt häufiger dran. In den Plan sind aber auch Apotheken im Erdinger Umland eingebunden, darunter in Oberding und Moosinning.