Russland-Flüchtlinge noch nicht in Sicht

Von: Hans Moritz

Teilen

Tausende Russen sind auf der Flucht aus ihrem eigenen Land. Sie wollen nicht von Putin in der Ukraine verheizt werden. © Jussi Nukari/dpa

Über 260 000 Russen sind bereits aus ihrer Heimat geflohen. Sie wollen nicht von Putin in den Ukraine-Krieg geschickt werden. Die Frage ist nun: Reicht der anschwellende Flüchtlingsstrom aus dem Riesenreich bis in den Landkreis Erding? Bis jetzt jedenfalls nicht.

Erding - „Seit der Teilmobilmachung sind bei uns keine russischen Flüchtlinge angekommen“, erklärt Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer auf Anfrage unserer Zeitung. Es gebe zwar vereinzelt Asylsuchende aus Russland, „die sind aber schon vor dem Ukraine-Konflikt zu uns gekommen“.



Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit rechnen bis auf Weiteres nicht mit einer größeren Anzahl Schutz suchender Russen. „Im Moment fliehen viele nach Kasachstan und Finnland“, erklärt Stephan Glaubitz, Sprecher der Aktionsgruppe Asyl Erding. Er will aber nicht ausschließen, dass Russen auch bis nach Erding kommen, wenn deren Zahl weiter stark zunimmt und die Grenzregionen überlaufen.



„Im Moment haben es Russen schwer, nach Deutschland beziehungsweise Europa und in den Schengenraum zu kommen“, sagt Josef Kronseder von der Flüchtlingshilfe Dorfen. „Zum einen brauchen sie ein Visum, das vor allem jetzt nicht mehr so einfach zu bekommen ist und zudem eines gewissen zeitlichen Vorlaufs bedarf.“ Zum anderen gebe es in Europa bezüglich russischer Flüchtlinge „keine einheitliche Haltung“. Kronseder berichtet, dass Deutschland grundsätzlich zur Aufnahme bereit sei, die baltischen Länder aber ihre Grenze abschotten wollten. Nach seiner Beobachtung fliehen Russen derzeit vor allem in Länder, für die sie kein Visum brauchen – Kasachstan, Georgien oder die Mongolei.



Einen Kontakt zu einem Ausreisewilligen hatte die Flüchtlingshilfe Dorfen aber bereits. „Ein junger Mann, gerade 18 Jahre alt geworden, will nach Dorfen kommen, wo er schon einmal als Besucher war. Er hat Angst, dass er trotz gerade angetretener Ausbildung doch noch zum Kriegsdienst eingezogen wird“, berichtet Kronseder. Nun soll der reguläre Weg über ein Visum beschritten werden – Ausgang? Offen. Grundsätzlich glaubt er nicht an einen größeren Strom an Russland-Flüchtlingen in die Region in nächster Zeit.



Insgesamt kommen derzeit pro Woche etwa 15 neue Flüchtlinge im Erdinger Land an, berichtet Fiebrandt-Kirmeyer. Die Zahl ukrainischer Geflüchteter beziffert sie mit 1067. In Asylunterkünften lebten 439, in Privatwohnungen 628.



Der Landkreis verfügt gegenwärtig über 145 Unterkünfte, darunter die beiden großen Gemeinschaftsquartiere der Regierung von Oberbayern in Dorfen und Oberding. „Wir sind weiter auf der Suche nach Objekten auch größeren Ausmaßes, um einen eventuell wieder stärkeren Zustrom bewältigen zu können“, sagt Fiebrandt-Kirmeyer. Bislang sei man eine der wenigen Regionen, die ohne dauerhaften Bezug von Turn- oder Leichtbauhallen ausgekommen sind.



Die Turnhalle des Dorfener Gymnasiums, seit dem Frühjahr als Überlauf-Aufnahmezentrum für Ukraine-Flüchtlinge freigehalten, aber bislang nicht benötigt, kann wieder für den Schulsport genutzt werden. „Sie wird aber in Bereitschaft gehalten“, so die Sprecherin.

ham