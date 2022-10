S-Bahn: 337 Störungen in zwei Monaten

Von: Hans Moritz

Oft wird’s eng auf der S-Bahn-Linie 2 von München nach Erding. Begegnungen auf der größtenteils eingleisigen Strecke sorgen regelmäßig für Verspätungen. © Hans Moritz

20 Bürgermeister schreiben eine Beschwerde an die Bahn. Verbesserungen sind jedoch nicht in Sicht.

Erding – Erdings OB Max Gotz ist sauer. Die Probleme auf der S-Bahn-Linie 2 Erding–München nehmen für ihn einen nicht mehr erträglichen Umfang an. Was den CSU-Politiker nicht minder ärgert: Die Deutsche Bahn reagiert nicht mal auf Beschwerden der Kommunalpolitik.

Bereits vor drei Jahren hatten sich die Bürgermeister von 16 Gemeinden auf Betreiben der Stadt Erding an die DB-Regio gewandt. „Wir haben nicht mal eine Antwort bekommen“, polterte Gotz jetzt im Stadtrat. Man habe damals auf die „erheblichen Störungen im Pendlerverkehr auf der Linie S 2 hingewiesen“. Seither „gab es keine spürbaren Verbesserungen“.

Im Gegenteil: „Die Leistungsfähigkeit der S 2 hat weiter abgenommen.“ Das steht in einem neuen Brief, den Gotz nun an die DB-Regio geschickt hat, im Namen von mittlerweile 20 Gemeinden.

Die Rathauschefs kritisieren: „Nach wie vor stellen die häufige Unpünktlichkeit sowie das Entfallen oder vorzeitige Enden der Züge insbesondere für regelmäßig verkehrende Passagiere eine nicht mehr hinzunehmende Belastung dar“, heißt es in dem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben. Gotz kritisiert, dass „in zahlreichen Fällen die Verbindungen bereits in Markt Schwaben enden, wodurch die pünktliche Ankunft zwischen Markt Schwaben und Erding nicht mehr gewährleistet ist“.

Doch Gotz übt nicht einfach pauschal Kritik, er hat recherchieren lassen: Allein zwischen dem 21. Juni und dem 2. September dieses Jahres seien auf der Strecke Erding–München 337 Störungsmeldungen erfasst worden. Das seien mehr als 4,5 pro Tag nur auf einer Linie.

Darüber hinaus komme es zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten, seit die Bahn zwischen Poing und Riem „zu gewissen Tageszeiten eine Langsamfahrzone eingerichtet hat“. Verschärft werde die Lage durch „das mangelnde Informationsmanagement der Bahn“.

Und dann kommen der OB und seine Bürgermeisterkollegen aufs Geld. Das 9-Euro-Ticket ist im September bekanntlich ausgelaufen. „Die Kosten für eine Isarcard für die Zone M5 in Höhe von 1905 Euro sind mit Blick auf die mangelhafte Zuverlässigkeit der Linie S 2 deutlich zu hoch“, heißt es in dem Schreiben.

Den Brandbrief unterschrieben haben neben dem Erdinger OB seine Kollegen aus Markt Schwaben, Wartenberg, Langenpreising, Berglern, Walpertskirchen, Wörth, Neuching, Ottenhofen, Pastetten, Buch, Steinkirchen, Hohenpolding, Inning, Kirchberg, Bockhorn, Finsing, Forstinning, Pliening und Fraunberg. Sie verlangen von der Bahn, „endlich für die dringenden Verbesserungen zu sorgen“.

Im Stadtrat berichtete Gotz, dass er seinen Unmut vorige Woche auch im Aufsichtsrat der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) kundgetan habe. Eine Antwort hat er noch nicht bekommen.

Der Problemfall Münchner S-Bahn hat auch die Staatsregierung erreicht, und zwar nicht nur wegen des Desasters um die zweite Stammstrecke. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hat, wie berichtet, vorige Woche die Initiative „Starke S-Bahn München – Programm 14plus“ vorgestellt. Darin sind 20 Maßnahmen gebündelt, um vor Fertigstellung der zweiten Röhre in München Netzverbesserungen zu erzielen. Darunter sind auch einige Projekte, die die Region betreffen.

Bis Dezember dieses Jahres soll es von Montag bis Freitag einen durchgängigen 20-Minuten-Takt bis zu den Endbahnhöfen geben.

2023 plant die Bahn, das neue elektronische Stellwerk am Münchner Ostbahnhof in Betrieb zu nehmen. Das derzeitige Stellwerk produziert einen erheblichen Anteil der aktuellen Störungen.

Das zweite Gleis zwischen den Haltstellen St. Koloman und Aufhausen soll 2028 in Betrieb gehen – eine wichtige Voraussetzung für mehr Zug- und Begegnungsverkehr auch im Hinblick auf den (unverändert in weiter Ferne liegenden) S-Bahn-Ringschluss zum Flughafen.

Nicht zuletzt soll das Ringschluss-Teilstück vom Flughafen bis Schwaigerloh zwischen 2025 und 2028 laut Verkehrsministerium „stufenweise“ ans Netz gehen. Für die Erdinger- beziehungsweise Flughafen-Pendler – sie sind derzeit auf den Bus 512 angewiesen – bedeutet das aber noch keine Verbesserung.