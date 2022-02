Alles auf Anfang im Bauernhausmuseum Erding

Von: Hans Moritz

Aus dem Winterschlaf erwachen wird an Ostern das Bauernhausmuseum des Landkreises an der Taufkirchener Straße mit dem neuen Eingangsgebäude rechts. © Peter Bauersachs

Zum Start an Ostern ändert sich einiges im Bauernhausmuseum in Erding: Der Eintritt wird teurer, es gibt eine neue Volksmusikausstellung und eine fachliche Betreuerin.

Erding – Mit seinem neuen Eingangs- und Markthallengebäude geht das Bauernhausmuseum in Erding an Ostern in die Saison 2022. Der Landkreis als Betreiber wird das zu einem grundsätzlichen Neustart nutzen. Für die Besucher heißt das aber auch: Der Eintritt wird teurer.

Im Kulturausschuss des Kreistags erklärte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU), es sei die erste Preiserhöhung seit der Eröffnung an der Taufkirchener Straße im Oktober 1989, also vor über 30 Jahren. Ihm sei die Entscheidung nicht leichtgefallen, die Anhebung sei aber gerechtfertigt. Und sie fällt durchaus moderat aus.

Erwachsene zahlen statt bisher einem künftig zwei Euro. Kinder unter sechs Jahren kommen wie Inhaber der Ehrenamtskarte gratis rein, bis zum 18. Geburtstag zahlen sie einen Euro (bisher 50 Cent). Das Gleiche gilt für Rentner, Schüler, Auszubildende, Studenten und Schwerbehinderte. Auf Vorschlag von Christian Aigner (FW) wurde das Familienticket auf sechs Euro beschränkt – unabhängig von der Zahl der eigenen Kinder. Führungen bis zu zehn Personen kosten unverändert zehn Euro, bei Gruppen ab elf Teilnehmern verdoppelt sich der Satz auf 20 Euro. Der Tarif für die Führung einer Schulklasse oder Kita-Gruppe erhöht sich von 7,50 auf 10 Euro, der für die 30-minütige Nutzung der Kegelbahn von sechs auf acht Euro. Diese Beträge stellte Andreas Neumaier von der Kreisverwaltung vor.

Bayerstorfer betonte, eine Klasse oder Kita-Gruppe, die keine Führung in Anspruch nimmt, müsse unverändert keinen Eintritt bezahlen. Neumaier wies in diesem Zusammenhang auf eine App hin, mit der die jüngsten Besucher im Freilichtmuseum auf eine digitale Schnitzeljagd gehen könnten.

Grundsätzlich erklärte er, dass die Einrichtung weit davon entfernt sei, kostendeckend zu arbeiten. Die gesamten jährlichen Einnahmen, auch die aus dem Markt, beliefen sich auf rund 7000 Euro. Insgesamt wende der Landkreis pro Jahr aber 150 000 Euro für das Museum auf, in dem sich 15 Baudenkmäler aus dem gesamten Landkreis befinden. Sie dokumentieren die bäuerliche Wirtschafts- und Lebensweise im Erdinger Land im 18. und 19. Jahrhundert. Das älteste Gebäude, ein zweigeschossiger Getreidekasten, der einst in Niederneuching stand, stammt sogar aus dem Jahr 1581.

Weiter bilanzierte Neumaier, dass man pro Jahr etwa 2000 Besucher zähle. Während Corona seien es nur 1300 gewesen. „Sobald wir öffnen durften, kamen allerdings sehr viele Gäste, deutlich mehr als sonst“, blickte er in die Pandemiejahre 2020 und 2021 zurück.

Dem Start zu Ostern steht nichts im Wege. Das neue Eingangsgebäude, dessen Wurzeln aus dem Jahr 1627 in Pesenlern stammen, ist fertig. Darin befinden sich nun auch moderne und barrierefreie Toiletten.

Das Museum steht unter einer neuen fachlichen Betreuung. Mitte Januar hat diese Aufgabe Nicole Tietze von Angelika Bareiß übernommen, die die Kreisverwaltung verlassen hat. Tietze ist studierte Kunsthistorikerin, hat volontiert und für verschiedene Verlage gearbeitet, darunter auch für die Heimatzeitung. Zuletzt war die 44-Jährige aus Hörlkofen eine der drei Pressesprecherinnen im Büro Landrat.

Und noch eine Neuerung gibt es: Im ersten Stock des Eingangsgebäudes organisiert Kreisvolksmusikpfleger Reinhard Loechle mit Tietze eine Ausstellung zum Thema „Volksmusik im Landkreis Erding“, die passende CD dazu hat er soeben herausgegeben. Neben der geschichtlichen Darstellung werden bäuerliche Gebrauchs- und Volksmusikinstrumente sowie historische Fotografien vorrangig Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert gezeigt.