Anlieger der Sandgrubensiedlung: „Der Stadtrat interessiert sich nicht für uns“

Von: Hans Moritz

2013 war die Sandgrubensiedlung vom Hochwasser betroffen. Demnächst werden die hier sichtbaren Freiflächen dicht bebaut. © Hans Seeholzer

Hohes Grundwasser liegt unter der Sandgrubensiedlung in Erding. Hans Ott aus der Sandgrubensiedlung hat Angst vor weiterer Bebauung.

Erding – Beim Hochwasser im Juni 2013 standen die Keller von Hans Ott und viele seiner Nachbarn in der Sandgrubensiedlung in Klettham unter Wasser. Sechs Wochen liefen die Pumpen, vier weitere Wochen die Trockner. Doch die Flut des Itzlinger Graben entpuppte sich nicht als das Hauptproblem. Es ist vielmehr das hoch stehende Grundwasser, das die in den 1950er Jahren errichtete, etwa 35 Hektar große Siedlung latent gefährdet. Otts Eindruck: Der unterirdische Pegel steigt immer weiter, bei Starkregen schwillt er an und sinkt dann nur langsam.

Nun soll das südwestlich gelegene Industriegebiet gebaut werden (wir berichteten). Auf dem direkt an die tiefer liegende Sandgrubensiedlung angrenzenden Erdbeerfeld ist dichte Wohnbebauung geplant. Wenn die Investoren eine – vorübergehende – Lösung für den Abfluss von Starkregen sorgen, gilt für sie der nach der Flut 2013 verhängte Baustopp nicht mehr. Auch die fortschreitende Bebauung des Thermengartens verschärfe die Lage.

Diplom-Ingenieur Ott bereitet das schlaflose Nächte. „Die Problematik wird weiter zunehmen, unser Eigentum ist in noch größerer Gefahr.“ Denn die Grundwasserproblematik werde nicht behoben, sondern verschärft, ist er überzeugt. Die Neubauten beidseits der Sigwolfstraße werden in den Grundwasserabfluss in nordöstliche Richtung ragen – und einen Staueffekt auslösen, ist Ott überzeugt.

Im September 2021, als es über dem Erdinger Land stark abregnete und das Thermenhotel überflutet wurde, stand das Grundwasser in der Siedlung gerade einmal zwei Meter unter der Oberfläche, berichtet Ott, der eine offizielle Grundwassermessstelle auf seinem Grundstück an der Thoma-Straße hat.

Im Schnitt stößt man hier in 4,50 Meter Tiefe auf Grundwasser, nach normalen Regenfällen sind es aber auch schon mal nur 3,70 Meter, also gerade einmal 1,20 Meter unter den Kellern.

Doch Ott ist nicht nur besorgt, sondern auch zornig. Sein jüngstes Schreiben an die Stadt und die Stadträte, das unserer Zeitung vorliegt, datiert vom 2. Dezember 2021. Der Brief ist ein Hilferuf. Und der, ärgert sich Ott, sei nicht erhört worden.

Auf eine Antwort wartet er bis heute. Von den Stadträten, unter ihnen selbst Hochwasserreferent Alois Flötzinger (CSU), sei er entweder ignoriert oder vertröstet worden. Günther Adelsberger (CSU) sei der einzige der 40 Räte gewesen, der sich ein Bild vor Ort gemacht hatte. Otts Schluss daraus: „Der Stadtrat interessiert sich nicht für uns.“

Den Verlautbarungen des Wasserwirtschaftsamtes und des Stadtbauamtes von 2013, eine weitere Bebauung werde „keine gravierenden Auswirkungen“ auf die Sandgrubensiedlung haben, glaubt er nicht. „Meine Messungen zeigen die gegenteilige Entwicklung.“

Nach dem Jahrhundert-Hochwasser hatte die Stadt neben dem Planungsstopp durchaus reagiert, und mehrere Grundwassermessstellen in dem Bereich eingerichtet, deren Ergebnisse im Internet einsehbar sind. Doch Ott meint, es würden die falschen oder gar keine Schlüsse aus den Aufzeichnungen gezogen.

An die Stadt hat der frühere Schadensgutachter beim Wehrwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr in Erding (Wiweb), der eine weitere Bebauung „ja gar nicht verhindern will“, klare Forderungen: „Es muss ein Gutachten in Auftrag gegeben werden, das die Auswirkungen der geplanten Bebauung aufgreift.“ Bei der Umsetzung kann er sich ein ausreichend groß bemessenes Rückhaltebecken ebenso vorstellen, wie metertiefe Spundwände, die die Siedlung schützen, indem sie das Grundwasser abhalten beziehungsweise umlenken.“

Versickert werden dürfe erst, wenn der Grundwasserstand in der Siedlung wieder nennenswert gesunken ist. Ebenso könnte das Niederschlagswasser aufgefangen und wieder genutzt werden, etwa für Bewässerung. Die Zisternen müssten dabei stets so geleert werden, dass sie immer Fassungsvermögen aufweisen.

Vom Stadtrat verlangt Ott, der für viele Nachbarn mit der gleichen Problematik spricht, „dass er nicht alles glaubt, sondern sich endlich informiert“. Generell müsse die Verantwortlichkeit „ein für alle Mal geklärt werden“. Er selbst habe bereits eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen.