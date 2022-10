Sanierungsfall A 94: Staus und Sperren

Von: Jörg Domke

Teilen

Auf eine Fahrspur verengt wird die A94 im Bereich Anzing/Markt Schwaben am diesem Herbst (Symbolbild). © Guenter Herkner

Auf der A 94 wird es zwischen der Anschlussstelle Hohenlinden und dem Autobahnkreuz München-Ost in den nächsten Wochen zu Behinderungen und Sperrungen kommen.

Erding - Darauf macht die Autobahn GmbH des Bundes aufmerksam. Die Fahrbahn muss 2023 und 2024 erneuert werden, nun stehen die Vorarbeiten an. Die Einfahrt an der Anschlussstelle Anzing in Fahrtrichtung München wird gesperrt, nachts werden die Betonplatten saniert. Anfang November stehen Umbauarbeiten an der Anschlussstelle Markt Schwaben an.



In der Pressemitteilung heißt es, dass die Anschlussstelle Anzing von 10. bis 17. Oktober in Fahrtrichtung München gesperrt sei, um den Bereich für die Baustellenverkehrsführung im nächsten Jahr umzubauen und eine sichere Befahrbarkeit während der Bauzeit zu gewährleisten. Die Umleitung erfolgt über eine ausgeschilderte Strecke via Parsdorf. Außerdem werden einzelne beschädigte Betonplatten erneuert.



Die Sanierung in Richtung Passau hat bereits begonnen und wird bis Mitte Oktober andauern. Die Arbeiten werden nachts jeweils zwischen 18 und 6 Uhr durchgeführt. In dieser Zeit wird der Verkehr auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeleitet. Von 7. bis 18. November werden die Betonplatten in Fahrtrichtung München erneuert. Die Arbeiten finden von 18 bis 5 Uhr bei Sperrung einer Fahrspur statt.



An der Anschlussstelle Markt Schwaben wird von Anfang bis Mitte November die Einfahrtsspur in Richtung München zur Vorbereitung der Baustellenverkehrsführung 2023 umgebaut. Der Verkehr wird hier verschwenkt, Ein- und Ausfahrten bleiben offen.



Nach Angaben der Autobahn AG hat die Fahrbahn ihre Lebensdauer erreicht. Allerdings sind die Arbeiten witterungsabhängig. Die aktuelle Lage ist auf www.bayerninfo.de einsehbar. jödo