Schlägereien auf der WeiherFeia

Von: Timo Aichele

Teilen

In einen riesigen Biergarten wurde die Liegewiese am Kronthaler Weiher für die WeiherFeia verwandet. © Thomas Obermeier

Die WeiherFeia war am Samstag für 8000 Besucher einfach nur ein großer Spaß. Doch nicht alle Partygäste blieben friedlich.

Erding - Die Polizeiinspektion Erding berichtet von zwei Schlägereien bei der WeiherFeia am Samstagabend in Erding. Gegen 0.40 Uhr kam es demnach zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern im Alter von 20 bis 24 Jahren. Ein privater Streit war der Ausgangspunkt, dann flogen die Fäuste. Ein 24-Jähriger erlitt laut Polizei vermutlich einen Nasenbeinbruch und wurde deshalb ins Krankenhaus gebracht, ein 20-Jähriger verletzte sich an der rechten Hand.

Vier unbeteiligte Zeugen zwischen 21 und 25 Jahren gingen dazwischen, um die Streitenden zu trennen. Dabei wurde ein 25-Jähriger an der Schulter verletzt.

Früher am Abend gerieten bei der Mega-Party am Kronthaler Weiher zwei Gruppen von Feiernden zwischen 19 und 26 Jahren aneinander. Im Verlauf des Streits schlug ein bislang Unbekannter einem 19-jährigen mit der Faust auf die Brille. Dabei erlitt der junge Mann eine Schnittwunde an der Nase und seine Brille zerbrach.

Ein 20-jähriger aus der anderen Gruppe wurde vermutlich von einem 26-jährigen von der rivalisierenden Seite dreimal von hinten gegen den Hinterkopf geschlagen und erlitt dadurch leichte Prellungen. Alle Verletzten konnten vor Ort behandelt werden.

Gegen diese Gewalttätigkeiten wirkt ein Parkrempler zwischen 21 und 22.45 Uhr nicht so gravierend. In dieser Zeit hatte ein 18-Jähriger seinen blauen VW Passat am Parkplatz des Kronthaler Weihers abgestellt. Als er zu dem Auto zurückkehrte, entdeckte Kratzer und Dellen über die gesamte Beifahrerseite hinweg. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Erding bitte um sachdienliche Hinweise unter Tel. (0 81 22) 968-0.