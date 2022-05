Schluss mit fossiler Energie

Von: Hans Moritz

Für die Grünen ein Tabu: Ölheizungen sollen in Erding verboten werden – über Bebauungspläne. © David Inderlied/dpa

Deutschland muss weg von Öl und Gas – nicht nur, um den Klimawandel zu bremsen, sondern auch den kriegstreibenden russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Grünen-Fraktion im Erdinger Stadtrat schlägt deshalb Grund eine Exit-Strategie über das Baurecht vor.

Erding - OB Max Gotz (CSU) liegt ein von Fraktionschef Herbert Maier unterzeichneter Antrag vor, demzufolge in künftigen Bebauungsplänen eine Wärmeversorgung – Heizung und Warmwasserbereitung – durch Energieformen ausgeschlossen werden soll, die einen fossilen Anteil an Primärenergie von mehr als 35 Prozent aufweisen.



Zur Begründung heißt es: „Sowohl zur Erreichung der Klimaneutralität als auch zur Reduzierung der Abhängigkeit von Energieimporten ist dringend eine Abkehr von fossilen Energien wie Erdgas und Erdöl nötig. Dies führt auch dazu, die Preise über die Laufzeiten neu errichteter Wärmeversorgungsanlagen weitgehend stabil zu halten.“



Maier beruft sich als gesetzliche Grundlage auf das Baugesetzbuch des Bundes. In Artikel 9 heißt es, dass in Bebauungsplänen aus städtebaulichen Gründen Gebiete festgesetzt werden können, in denen „zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen“.



Weiter verweisen die Grünen in ihrem Antrag auf Musterfestsetzungen des niedersächsischen Umweltministeriums für ein Verbot fossiler Brennstoffe in Bebauungsplänen. Darin heißt es allerdings auch, dass das Verbot nicht generell über eine komplette Gemeinde verhängt werden könne, sondern nur partiell – eben in Bebauungsplänen. In Erding werden Neubaugebiete bekanntlich möglichst an die Geothermie angeschlossen. Bislang ist hier aber nach wie vor Gas erforderlich, weil die Erdwärme allein nicht fürs Heizen ausreicht. ham