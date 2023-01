Vom Helfer zum Unfallopfer: Serie von Glätteunfällen rund um Erding

Von: Timo Aichele

Teilen

Im Schneegestöber versorgten die Retter am Samstag nach dem Unfall an der B 388 bei Grünbach die Verletzten. fib/ess © fib Foto Ess Winfried 0049/173/5

Ein Aktiver der Feuerwehr hält auf der B 388 bei Grünbach an um zu helfen. Ein folgender Linienbus fährt auf den Audi des Helfers auf.

Erding – Eine Serie von Gläteunfällen hat Retter und Polizei am Wochenende auf Trab gehalten. Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Erding waren es zwischen Samstag und Sonntag acht. Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto wurden am Samstag gegen 20 Uhr auf der B 388 vier Menschen leicht verletzt.

Ein Pkw hatte laut Polizei kurz vor Grünbach mit eingeschaltetem Warnblinklicht in Fahrtrichtung Erding am rechten Fahrbahnrand gehalten. Ein Kreisbrandmeister der Kreisbrandinspektion kam vorbei und hielt seinen Audi ebenfalls mit Warnblinklicht an, um sich nach dem Wohlergehen des Autofahrers zu erkundigen.

Dies bemerkte der Fahrer eines folgenden Linienbusses mit sechs Passagieren an Bord zu spät und fuhr von hinten auf den Audi auf. Dieser wurde durch den Aufprall zunächst gegen die Leitplanke und dann gegen die linke Seite eines entgegenkommenden Autos geschleudert. Die vier Verletzten, darunter Kreisbrandmeister, wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht. Der Audi musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 33 000 Euro. Die B 388 war für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt.

Gleich neun Unfälle haben sich schon am Freitagabend auf der winterglatten A 94 zwischen den Anschlussstellen Forstinning und München Ost ereignet. Dabei wurden zwischen 20 und 23 Uhr sechs Beteiligte, darunter zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Autobahnpolizei Hohenbrunn im unteren sechsstelligen Bereich. Entweder rutschten die Fahrzeuge in die Leitplanke oder krachten Vorausfahrenden ins Heck. Ein Polizeiauto wurde erheblich beschädigt, als ein 19 Jahre alter Mühldorfer dies bei der Absicherung einer weiteren Unfallstelle zu spät bemerkte. Ein Altöttinger (21) fuhr verbotenerweise durch eine Rettungsgasse, geriet ins Schleudern und rammte gleich drei weitere Fahrzeuge.

Auch auf der Flughafentangente Ost kamen Autos ins Schlittern. Am Samstag gegen 11 Uhr fuhr eine 22-Jährige aus Erding mit ihrem Fiat von Erding nach Markt Schwaben und verlor auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle. Ihr Wagen geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Pkw blieb rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, hielten an und halfen der jungen Frau und ihrer Beifahrerin aus dem Fahrzeug. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin augenscheinlich nicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abschleppt werden. Hierfür war die FTO für etwa eineinhalb Stunden nur einseitig befahrbar. Der Sachschaden am Fiat wird auf 4500 Euro geschätzt.

Ein Porsche Cayenne kam am Samstag gegen 20.45 Uhr auf der FTO kurz vor der Abfahrt Markt Schwaben in Richtung München von der Fahrbahn ab blieb im schneebedeckten Graben stecken. Die Die 36-jährige Fahrerin aus München bemühte sich selbst um einen Abschleppdienst, da sie den Pkw nicht selbstständig aus dem Straßengraben manövrieren konnte. Die Polizeiinspektion Poing sicherte die Unfallstelle in dem Kurvenbereich beidseitig ab. Trotzdem fuhren einige Verkehrsteilnehmer zu schnell vorbei, sodass es fast zu weiteren Zusammenstößen kam.

Auf der Staatsstraße 2080 zwischen Wifling und St. Koloman kam ein Auto gegen 19.40 Uhr der Straße ab und blieb daneben auf dem Dach liegen. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Pkw befreien und wurde vom Rettungsdienst versorgt.