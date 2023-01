Bande zieht Schneise der Verwüstung in Erding

Von: Hans Moritz

Kurz und klein geschlagen wurde diese Sitzbank an der Sempt bei Pretzen. © Bauhof Erding

Eine Bande zieht seit Tagen durch den Süden der Stadt Erding und richtet immer höhere Schäden an.

Erding – Die Stimmung von OB Max Gotz schwankt zwischen Wut und Verwunderung: Seit Tagen zieht eine Bande durch den Süden Erdings und richtet mit jedem Mal höhere Schäden an. Gotz spricht von ungezügeltem Vandalismus. Das Ordnungsamt ermittelt, bald könnte auch die Polizei eingeschaltet werden.

„Es hat kurz nach Neujahr angefangen“, berichtet Gotz im Gespräch mit unserer Zeitung. Vor allem nachts werden Verkehrstafeln zerstört. „Teilweise werden sie mitsamt Fundament ausgegraben“, berichtet Gotz. Ein kaputtes Verkehrsschild koste um die hundert Euro. Muss das gesamte Fundament erneuert werden, sei man schnell bei einem mittleren dreistelligen Betrag. 13 bis 15 Schilder, die nun repariert oder ausgetauscht werden müssen, hat der Bauhof dem OB bereits mitgeteilt.

Auffällig ist, so Gotz weiter, „dass die Beschädigungen alle im Bereich Altenerding aufgetreten sind“. Er vermutet: „Hier treibt eine Bande nachts ihr Unwesen.“ Zeugen hätten sich bislang nicht gemeldet.

Doch der Vandalismus trifft nicht nur Verkehrszeichen. Auch Sitzbänke werden kurz und klein geschlagen. So entdeckten Bauhof-Mitarbeiter vor wenigen Tagen eine völlig zerstörte Sitzgelegenheit an der Sempt zwischen Pretzen und Aufhausen. Neben dem Wegkreuz stehen nur noch die stählernen Halterungen. Die Holzlatten wurden herausgerissen und in der Umgebung verteilt.

Gotz beziffert den Gesamtschaden auf mittlerweile mehrere tausend Euro. „Ich verstehe wirklich nicht, wie man mit öffentlichem Eigentum so umgehen kann.“ Geschädigt sei die Allgemeinheit.

Die Polizei hat Gotz noch nicht eingeschaltet, „aber unser Ordnungsamt ist auch nachts unterwegs. Auf Altenerding hat es nun ein besonderes Augenmerk“. Sollte es weitere Taten geben, will die Stadt Anzeige wegen Sachbeschädigung erstatten. Dann würde auch die Polizei ermitteln. Hinweise auf die Täter nimmt das Rathaus unter Tel. (0 81 22) 40 80 entgegen.