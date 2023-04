„Die bestehenden Gesetze reichen“

Von: Hans Moritz

Ein streng reglementiertes Regiment herrscht an den Schießständen im Landkreis, hier der in Oberdorfen. Einfach zum Gewehr greifen kommt hier nicht in Frage. Es gibt klare Regeln und eine Aufsicht. © Peter Stadler

Die Schützen in Erding sind über den Amoklauf in Hamburg entsetzt. Eine Verschärfung des Waffenrechts lehnen sie indes ab - das sind ihre Gründe.

Erding – Nach Amokläufen, zuletzt dem bei den Zeugen Jehovas in Hamburg mit sieben Toten, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das Waffenrecht verschärfen. Unter anderem sollen die Gesundheitsämter stärker eingebunden und Waffen bei Verdacht auf eine Gefährdung vorübergehend eingezogen werden können. Zudem sollen Antragsteller einer Waffenbesitzkarte zehn statt bis jetzt fünf Jahre ein unbescholtenes Leben nachweisen müssen.

Den Schützen im Erdinger Land gehen die Forderungen zu weit. Sie kontern: Zum einen habe man mit das strengste Waffenrecht der Welt, nahezu alle tödlichen Schüsse würden aus nicht registrierten, sprich illegalen Waffen abgegeben. Und es müsste viel mehr Personal eingestellt werden, um die Gesetze auch zu überwachen. Vor allem weisen die Schützen darauf hin, wie hoch die Sicherheitsanforderungen heute schon seien – an den Schießständen wie beim Transport der Waffen.



Der Schießsport ist im Landkreis eine Bank, gehört zu den populärsten Sportarten. Der Gau Erding zählt 64 Vereine mit 8600 Schützen, der Dorfener 38 Vereine mit 4100 Aktiven.



Die Dorfener Gauschützenmeisterin Gertraud Stadler erklärt, dass an den Schießständen ein „sehr hoher Sicherheitsstandard“ gilt. So gebe es immer Aufsichtspersonal, Neulinge seien niemals unbeaufsichtigt, es gebe Obergrenzen. „Wer an den Schießstand oder eine Waffe nutzen will, muss einen Sachkundelehrgang absolviert haben und vor dem Kauf ein Jahr geschossen haben.“



Stadler meint, strengere Gesetze könnten Täter in psychischen Ausnahmesituationen ohnehin nicht stoppen. „Dann greifen die eben zum Messer.“



Ihr Erdinger Kollege Klaus Waldherr ist ebenfalls der Auffassung: „Noch strengere Gesetze, als wir sie ohnehin schon haben, können Missbrauch nie ganz verhindern.“ Denn: „Nahezu alle Gewalttaten werden mit nicht registrierten und damit illegalen Waffen begangen“.



Gabriele Gams aus Bockhorn, Schriftführerin im Bezirksverband, kann sich „an keinen Fall erinnern, bei dem ein Vereinsschütze mit einer registrierten Waffe ein Verbrechen begangen hat“. Dabei überblicke sie den Zeitraum ab 1897. Strengere Gesetze seien kein Schutzbrief. Auch die verstärkte psychologische Begutachtung sieht Gams kritisch: „Wer gut schauspielern kann, wird unbehelligt bleiben.“ Und wer offensichtlich psychisch krank ist, komme schon heute weder an eine Waffe noch an einen Schießstand.



Landrat Martin Bayerstorfer hat als Jäger selbst eine Waffenbesitzkarte. „Von daher weiß ich, wie streng die Bestimmungen bei Lagerung und Transport von Waffen sind. Ich bin auch schon daheim kontrolliert worden.“ Das Waffenrecht sei „ausreichend streng“. Wer alkoholisiert im Straßenverkehr erwischt wird, gelte für fünf Jahre als nicht mehr zuverlässig, eine Waffe zu führen. Ebenso sei die Erlaubnis ab einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen bis auf Weiteres weg. „Diese Fälle haben wir in Erding“, so Bayerstorfer.



Für ihn macht eine Verschärfung auch deshalb wenig Sinn, „weil Frau Faeser dann auch dafür sorgen muss, dass das kontrolliert wird. Und wir haben da heute schon Engpässe“.



Der Bayerische Sportschützenbund appelliert an den Gesetzgeber, „geltendes Recht anzuwenden, anstatt Symbolpolitik zu betreiben“. Zwischen 2018 und 2020 habe es in Bayern mit legalen Waffen zwar Unfälle gegeben, aber keine Verbrechen.



Waldherr bedauert, „dass uns die Debatte schadet“. Schützen würden unter Generalverdacht gestellt, „es wird Angst geschürt“. Stadler indes berichtet, dass die Vereine teils guten Zulauf hätten, „auch durch die Einführung von Lichtgewehren, die völlig ungefährlich sind und den Schießsport schon ab sieben Jahren ermöglichen“.

Im Landkreis Erding sind derzeit 13 040 erlaubnispflichtige Waffen registriert, auf Schützen entfallen 3789, auf Jäger 6788. Diese Zahlen nennt Markus Hautmann vom Landratsamt. Hinzu kommen Sammler.



2252 Personen verfügen über eine Waffenbesitzkarte, auf der bis zu acht Waffen eingetragen werden dürfen. Waffenscheine gibt es nur zwei. Sie berechtigten zum Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit. Hinzu kommen 1317 so genannte Kleine Waffenscheine für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen.



Jäger dürfen Waffen in der Öffentlichkeit (auch im Wald) nur mit sich führen, wenn sie auch den Jagdschein dabeihaben. ham