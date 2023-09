Großes Stühlerücken in den Schulleitungen

Von: Hans Moritz

Willkommen im Rektorat (v. l.): Schulrätin Marion Gröbe, Beratungsrektor Emanuel Bieß-Zeckel, Dr. Birgit Grasy, Juliane Tremmel, Susanne Cuntze, Schulamtsleiter Robert Leiter, Sonja Blaha, Eva Brem, Carolin Hager, Alexandra Emrich und Schulrat Stephan Rettig. © Ramona Höllerer

Nicht nur viele Kinder fiebern dem ersten Schultag am kommenden Dienstag entgegen, auch einige Schulleiterinnen und Stellvertreterinnen stellen sich nun ihren neuen Herausforderungen: Gleich sieben Rektorinnen und Konrektorinnen gibt es an den 41 Grund- und Mittelschulen im Landkreis Erding.

Erding - Sonja Blaha ist neue Leiterin der Grundschule Dorfen-Nord. Die 52-Jährige kennt die Einrichtung gut, war sie an dieser doch von 2014 bis 2021 Lehrerin, ehe sie im selben Jahr die Leitung der Grundschule Ottenhofen übernahm. Bei ihrer Vorstellung sagte sie: „Ich freue mich, das ich nun auch beruflich wieder in meinen Heimatort zurückkehren kann. An dieser Schule waren schon ich und meine Kinder.“



Nicht weit entfernt liegt die Grundschule Moosen, deren neue Leiterin Alexandra Emrich ist. Seit 1998 war sie an mehreren Schulen im Landkreis Erding. Nach fünfjähriger Elternzeit übernahm die heute 54-Jährige 2018 die Ständige Stellvertretung der Schulleitung an der Grundschule Lengdorf.



Die Lücke, die Sonja Blaha in Ottenhofen hinterlässt, füllt Susanne Cuntze als neue Rektorin der Grundschule. Von 2004 an war die 54-Jährige Lehrerin an mehreren Schulen im Kreis Ebersberg – in Anzing, Pliening, Parsdorf und zuletzt Markt Schwaben, wo sie Konrektorin war. In Markt Schwaben wohnt sie auch, nach Ottenhofen ist es aber nicht weit.



Mit Carolin Hager bekommt auch die Grundschule Schröding eine neue Leiterin. Die 42-Jährige ist in Wunsiedel aufgewachsen und kam 2005 in den Landkreis Erding. Ihre Besonderheit: Sie hat auch schon an einer Realschule (Taufkirchen) und an einem Gymnasium (Markt Schwaben) unterrichtet. Die vergangenen acht Jahre war sie in verschiedenen Funktionen an der Grundschule Klettham, zuletzt als Mitarbeiterin der Schulleitung.



Auf eine lange Vita an der Grundschule am Grünen Markt in der Erdinger Altstadt blickt Dr. Birgit Grasy zurück, die an dieser Wirkungsstätte nun Konrektorin ist. Die 53-Jährige hat sich aber auch schon um den Lehrernachwuchs und die Bildung an sich gekümmert – als wissenschaftliche Angestellte am Lehrstuhl für Grundschulpädagogik an der Ludwig Maximilians Universität München sowie am Staatsinstitut für Schulpädagogik & Bildungsforschung. Bei ihrer Vorstellung gab sie aber zu: „Die Grundschule, das ist meine Schule.“



Eva Brehm heißt die neue Konrektorin der Grundschule St. Wolfgang. Die 40-Jährige ist in Hessen aufgewachsen, hat in Würzburg studiert und kam als Referendarin nach München. Im Kreis Erding war sie Lehrerin an der Grund- und Mittelschule Isen sowie Taufkirchen, wo sie ebenfalls schon der Schulleitung angehörte.



Mit 32 Jahren wird Juliane Tremmel Konrektorin der Grundschule Taufkirchen, eine Schule, die sie seit 2019 als Lehrerin und Systembetreuerin kennt. Am Schulamt Erding bewährte sich Tremmel zudem als Referentin im Experten- und Referenten-Netzwerk.



Mit Emanuel Bieß-Zeckel bekommt das Schulberatungszentrum West in Oberding einen neuen Beratungsrektor – in der Nachfolge von Sylvia Fratton-Meusel. Der 60-Jährige kommt aus der Großstadt, war die vergangenen 25 Jahre an einer Mittelschule in Neuperlach. Vor dem Lehramtsstudium hatte Bieß-Zeckel Agrarwissenschaften studiert. Schulamtsleiter Robert Leiter erklärte: „Wir wollen die Schulberatung ausbauen.“ Fratton-Meusel hat auf eigenen Wunsch hin die Einrichtung verlassen. ham