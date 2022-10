Erding: Schule statt Schlepper

Die 46 Studenten an der Landwirtschaftsschule Erding mit Lehrkräften und Schulleiterin Katharina Binsteiner (3. v. l.).

Junge Landwirte starten ins Wintersemester

Von Gabi Zierz schließen

46 Studenten, darunter sieben junge Frauen, sind an der Landwirtschaftsschule Erding gerade in ihr erstes beziehungsweise drittes Semester gestartet.

Erding - Die angehenden Landwirte haben also für die kommenden 20 Wochen den Schleppersitz gegen die Schulbank am Dr.-Ulrich-Weg getauscht. Dort bereiten sie sich auf eine Tätigkeit als landwirtschaftliche Unternehmer und Betriebsleiter vor.

Dazu bauen die Studierenden während eines praktischen Sommer- und zwei theoretischer Wintersemester auf ihr in Lehre und Berufsschule erworbenes Wissen und Können auf. Zudem legen sie Teile der Meisterprüfung ab. Wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding mitteilt, werden Kenntnisse in Betriebs- und Unternehmensführung vertieft sowie Handlungs- und Entscheidungskompetenzen vermittelt. Außerdem auf dem Stundenplan: produktionstechnische Kenntnisse über umweltverträgliche und tiergerechte Produktionsverfahren, Boden- und Wasserschutz, Förderung von Artenvielfalt und Tierwohl.

Zum Semesterauftakt hat Schulleiterin Katharina Binsteiner die Studierenden begrüßt. Große Herausforderungen wie Klimawandel und Artenschutz seien nur gemeinsam mit der Landwirtschaft zu stemmen, ist sie sich sicher. Außerdem zeige sich gerade in Pandemie und Energiekrise, dass ausgebildete Landwirte entscheidende Faktoren für die regionale Nahrungsmittel- und Energieerzeugung darstellten. Die 46 Studierenden stammen neben Erding auch aus den umliegenden Landkreisen. Mit ihrem Abschluss tragen sie die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/r Wirtschafter/-in für Landbau“, oder „Bachelor Professional in Agrarwirtschaft“.

Kontakt: Interessierte an einer Ausbildung in der Landwirtschaft und am Praxisjahr zur Vorbereitung auf die Landwirtschaftsschule melden sich unter Tel. (0 81 22) 48600 beim AELF.