Schulen stellen sich auf Flüchtlingskinder aus der Ukraine ein

Von: Hans Moritz

Besondere Fürsorge verdienen die jüngsten Flüchtlinge aus der Ukraine. © Paul Zinken/dpa

Über zwei Millionen Ukrainer haben ihr Land seit Kriegsbeginn vor zwei Wochen verlassen. Unter ihnen sind viele Kinder. Die Schulen müssen sich auf zahlreiche neue Schüler einstellen. Doch wie groß der Ansturm wird, weiß niemand.

Erding - Bekanntlich hat Kultusminister Michael Piazolo Sonderklassen für Flüchtlinge ins Spiel gebracht – leichter gesagt als getan. Am Platz würde es nicht hapern, sehr wohl aber an Lehrkräften, lautet die Einschätzung aus den Schulen im Erdinger Land.



Aus dem Ministerium noch nichts Konkretes vernommen hat Robert Leiter, Chef des staatlichen Schulamtes. „Wenn es nicht gleich Tausende sind, können wir die Kinder sicher in den bestehenden Klassen integrieren“, gibt sich Leiter zuversichtlich. Das System enthalte ja Fördermaßnahmen, etwa Deutsch-Klassen oder Kräfte zur Deutschförderung. Es müssten aber noch andere Fragen geklärt werden, wendet Leiter ein, etwa die nach der Schulpflicht allgemein, dem Ausländerstatus sowie dem Masernschutz.



Michael Oberhofer, Leiter der Grund- und Mittelschule Isen sowie Kreisvorsitzender des Lehrerverbandes BLLV, sagt: „Wir sind bereit, aber mit welchen Lehrern?“ Auch er ist zuversichtlich, dass man Flüchtlingskinder gut unterbringen könne, wenn sie möglichst breit über die Landkreisschulen verteilt werden. „Am Anfang geht es sicher nicht primär um Deutsch oder den Lehrplan“, ist Oberhofer überzeugt, „sondern darum, den Kindern wieder eine Struktur und Sicherheit zu bieten“.



Über einige Vorschläge des Ministers, die Herausforderung zu meistern, kann der BLLV-Kreischef aber nur den Kopf schütteln: „Er möchte mit den Pensionären reden. Aber das tut er ja schon, um auch die normalen Löcher zu stopfen.“ Und auch der Einsatz ukrainischer Lehrer sei nur bedingt sinnvoll: „Sie können allenfalls unterstützend tätig sein.“



Viel Erfahrung mit Flüchtlingskindern im Unterricht hat Christine Triska-Kowol. „Die Kinder untereinander finden schnell zusammen. Die integrieren sich rasch ganz wunderbar“, so die Leiterin der Carl-Orff-Grundschule Altenerding, an der viele Nationen unter einem Dach unterrichtet werden. „Die Kinder helfen sich gegenseitig. Auf die gute Atmosphäre bin ich stolz“, berichtet Triska-Kowol.



Dass Schüler auch unter dem Jahr aufgenommen werden, „ist ja nichts Neues, das kommt immer wieder vor“. Natürlich könne dann eine Klasse mal größer sein. Teilen gehe wegen der Personalzuteilung nicht.



Mehrere Kinder, die kaum oder kein Deutsch können, seien indes eine enorme Herausforderung, gibt Triska-Kowol zu. Für die Arbeit in Kleingruppen und mit Förderlehrern bedürfe es eines langen Atems. An der Carl-Orff-Grundschule habe es 2018 eine Deutsch-Klasse gegeben. „Anfangs war ich begeistert, heute nicht mehr so“, räumt sie ein. Hier seien Schüler mehrerer Jahrgangsstufen gemeinsam unterrichtet worden. Schon das sei problematisch gewesen. „Hinzu kam, dass sich die Kinder gleicher Herkunftssprache in dieser und nicht auf Deutsch unterhalten haben.“



Stephan Treffler, Direktor der Mittelschule Erding, erklärt: „Bekommen wir einen Schüler ohne Deutschkenntnisse, kommt er in der Regel in die Deutschklassen, die es in Altenerding und Taufkirchen gibt.“ Allerdings sei man für diese Jugendlichen dann nach einem Jahr wieder zuständig. Vom Platz her sei seine Schule gut aufgestellt, nur 18 der 26 Klassenzimmer würden genutzt. Das Nadelöhr sei vielmehr die Lehrerversorgung.



Adolf Geier, Leiter der Mittelschule Taufkirchen, berichtet, dass es die Deutschklasse seit fünf Jahren gebe – „und wir machen gute Erfahrungen“. Allerdings sei man mit 20 Schülern aktuell ausgelastet. „Wenn nun weitere Kinder kommen, müssen zusätzliche Ressourcen geschaffen werden.“ Zuletzt hätten sich mehrere externe Unterstützer gemeldet – unabhängig vom Ukraine-Krieg. Auch der syrische Sozialpädagoge habe sich sehr bewährt. „Es ist Ganztagsunterricht, in dem viel auf Deutsch kommuniziert wird“, so Geier. Die Schüler machten oft sehr rasch gute Fortschritte.

ham