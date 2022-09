Preisexplosion im Schulranzen

Von: Hans Moritz

Bereit für den Ansturm der Familien mit Schulkindern sind die Schreibwarenhändler im Landkreis. Unser Bild zeigt Stefanie Schott in ihrem Geschäft am Schönen Turm in der Erdinger Innenstadt. © Lorenz Christofori

Bildung ist nicht nur ein hohes, sondern auch ein teures Gut – vor allem zu Schuljahresbeginn. Insbesondere die Erstausstattung für die ABC-Schützen geht ins Geld. Heuer gilt das ganz besonders, denn die Inflation tobt auch im Schulranzen.

Erding - Erna Huber-Balzer betreibt ein Schreibwarengeschäft in Altenerding, der vor allem wegen seiner Schulranzen-Auswahl bekannt ist. „Beim kompletten Set gibt es nach oben keine Grenze. Für Schulranzen mit Federmäppchen, Sportbeutel und Schlampermäppchen muss man schon mit 240 bis 270 Euro rechnen, wenn man Markenqualität will“, erklärt Huber-Balzer. Diese Artikel suchen die Eltern mit ihren Kindern selbst im Geschäft aus, manche nehmen dafür zum Teil sogar einen weiten Weg auf sich. „Wir decken ein relativ großes Gebiet ab, das auch über die Grenzen des Landkreises hinausgeht“, sagt Huber-Balzer stolz.



Die Materialien für den Unterricht würden von den Schulen beziehungsweise den Lehrern vorgegeben. „Für einige Schulen richten wir Klassensätze zusammen, das betrifft dann hauptsächlich Hefte, Hefteinbände und Schnellhefter. Die Lehrer kommen direkt auf uns zu und geben uns Listen. Wir richten das dann zusammen und liefern es direkt an die Schule“, sagt Stefanie Schott. Seit 2013 leitet sie das Schreibwarengeschäft „Bürobedarf Klaus“ in Erding und versorgt seitdem jährlich zahlreiche Kinder mit den nötigen Materialien für den Schulalltag. Die Preise seien ganz unterschiedlich – je nachdem, wie viel die Lehrer auf die Listen setzen. „Im Durchschnitt sind es so 50 bis 60 Euro, weil wir auch noch 20 Prozent Rabatt für Schulanfänger geben“, so Schott.



Huber-Balzer schätzt die Preise ähnlich ein: „Es kommt immer auf die Schule an. Manche Schulen kommen auch mit wenig aus, da ist man dann mit 50 bis 60 Euro dabei. Wir haben aber auch Schulen, bei denen sind zum Beispiel Scolaflex-Tafeln dabei, dann ist man bei 100 bis 120 Euro.“ Eine Scolaflex-Tafel ist ein besonderes Schreibutensil, das speziell für Schreibanfänger konzipiert ist und durch Liniensysteme das Schreiben einfacher macht.



Die Inflation macht sich auch bei den Schreibwarenläden deutlich bemerkbar. Die Erstklässler waren aber zum Großteil noch nicht so stark betroffen, da die Einschreibungen bereits im März und April dieses Jahres stattfanden. Dort wurden auch schon die Listen für die nötigen Utensilien ausgegeben. „Die letzten Erstklässler kommen noch, aber die meisten sind schon durch. Jetzt kommen eigentlich fast nur noch die Schüler der anderen Klassen, die ihre Listen im Laufe der Sommerferien bekommen haben“, erklärt Schott.



Weil sie früh eingekauft hat, kann Schott zum Großteil noch die alten Preise halten. „Aber natürlich merkt man, wie die Preise anziehen, wenn man jetzt etwas nachbestellt. Wir sind da nicht ausgenommen“, sagt die Ladenbesitzerin.



Ähnlich geht es Hannelore Schranner, die in Wartenberg einen Schreibwarenladen betreibt. Auch sie hatte bereits im März und damit noch zu niedrigeren Preisen die meiste Ware für die Erstklässler geordert. „Mittlerweile kostet ein großes Heft ungefähr zehn Cent mehr, und auch Spitzer und Wachsmalkreiden wurden spürbar teurer. Die Kosten für eine ausführliche Erstausstattung stiegen von zirka 100 auf 110 bis 115 Euro“, rechnet Schranner vor.



Besonders deutlich wird die Inflation am Papierpreis. „Beim Papier haben wir in den letzten zwei Monaten fünf oder sechs Mal eine Preiserhöhung gehabt. Das sind Sprünge, die eigentlich nicht mehr tragbar sind. Da kann ein kleiner Händler fast gar nicht mehr mithalten, weil die Inflation einfach so schwindelerregend hoch ist“, ärgert sich Huber-Balzer.



Die Geschäftsfrauen sind sich aber einig, dass sich der höhere Preis und die damit einhergehende Qualität der Ware im Fachhandel lohnt. „Bei den Erstklässlern wird noch mehr auf Qualität geschaut. Es ist sinnvoll und auf Dauer günstiger, wenn man etwas Gescheites kauft, dann muss man nicht mehrmals kaufen. Kauft man zum Beispiel billige Buntstifte, braucht man vier Packungen im Jahr. Kauft man dagegen gescheite, braucht man nur zwei“, erklärt Schott.



Ähnlich sieht es Schranner. So sei eine gute Schulausrüstung trotz der etwas gestiegenen Preise sehr wichtig, da diese die Kinder beim Lernen maßgeblich unterstütze. Huber-Balzer betont außerdem den engeren Kundenkontakt im Fachhandel: „Die Leute, die zu einem kleinen Fachhandel kommen, legen Wert auf den Service und dass sie gut beraten werden. Da zahlen sie gerne mal zehn Cent mehr für ein Heft.“



Hartz-IV-Bezieher können beim Jobcenter Aruso einen Zuschuss beantragen. Pauschal erhalten sie 156 Euro, 104 jetzt und 52 Euro im zweiten Halbjahr.

Lorenz Christofori