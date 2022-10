So wird die kritische Infrastruktur geschützt

Von: Uta Künkler

Digitalisierung und technische Vernetzung machen uns in mancherlei Hinsicht auch angreifbarer. Klaus Steiner, Stadtwerke Dorfen Diese Leitungen gelten als kritische Infrastruktur und unterliegen daher besonderen Sicherheitsvorkehrungen: Die Gasdruckregel- und Messanlage bei Finsing des Betreibers Bayernets. © Bayernets gmbh

Kritische Infrastruktur im Landkreis: Die Unternehmen bemühen sich um Sicherheit. Dennoch sagen sie: „Vollständiger Schutz ist unmöglich.“

Landkreis – Erst, wenn es zu Störungen kommt, wird deutlich, wie wichtig kritische Infrastruktur wirklich ist. Nach den Lecks in den Ostsee-Pipelines und der Sabotage bei der Bahn werden Rufe nach mehr Schutz laut. Wie sieht es damit im Landkreis Erding aus? Einiges wird für die Sicherheit von Anlagen, Leitungen & Co. getan. Doch lückenloser Schutz ist nicht möglich.

Neun Bereiche haben Bund und Länder als kritische Infrastruktur festgelegt: Ernährung, Transport und Verkehr, Informationstechnik, Wasser, Energie, Finanzwesen, medizinische Versorgung, Medien sowie Staat und Verwaltung. Sie stehen unter besonderem Schutz des Staats, und in diesen Bereichen tätige Unternehmen sind zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet. Doch was bedeutet das konkret?

„Der vollständige Schutz einer leitungsgebundenen Infrastruktur ist schlichtweg unmöglich“, sagt Richard Unterseer, Bereichsleiter Netzmanagement des Ferngas-Netzbetreibers Bayernets. Die Gasleitungen des Unternehmens ziehen sich in Bayern durch eine Fläche von mehr als 35 000 Quadratkilometern. Eine der Hauptleitungen führt von Burghausen nach Finsing und durchquert den Landkreis Erding.

„Wenn ausreichend kriminelle Energie angewendet wird, kann ein Schaden nicht verhindert werden“, räumt Unterseer ein. Absoluten Schutz könne man nicht für das ganze ober- und unterirdische Netz gewährleisten. Doch aktuell gebe es keinerlei Anzeichen für geplante Anschläge. Auch Christopher Ruthner, Geschäftsführer der Stadtwerke Erding, entschärft: Es bestehe zwar immer und überall eine gewisse Gefährdungslage, aber in Erding fühle man sich „nicht auf dem ganz großen Präsentierteller“.

„Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht“, sagt auch Klaus Steiner, Chef der Stadtwerke Dorfen. Flächendeckende Überwachung sei nicht möglich. Außerdem: „Digitalisierung und Vernetzung der Gesellschaft und der Technik haben zu neuen Abhängigkeiten geführt und machen uns in mancherlei Hinsicht auch angreifbarer.“

Die Betreiber reden die Gefahren nicht klein, appellieren aber dennoch, nicht die Nerven zu verlieren: „Die konkrete Bedrohungslage unserer Anlagen schätzen wir derzeit als moderat ein“, sagt Klaus Engels, Direktor Wasserkraft des internationalen Unternehmens Uniper, das unter anderem Kraftwerke in Eitting, Aufkirchen und Neufinsing betreibt. Trotzdem würde Uniper die Situation „sehr genau beobachten“. Aus Sicherheitsgründen könne er über konkrete Aktivitäten keine Auskunft geben.

Die Branche sieht sich im Dilemma zwischen Transparenz und Abschirmung. Entsprechend knapp fällt auch die Antwort von Catherin Krukenmeyer, Sprecherin des Übertragungsnetzbetreibers Tennet, aus. Leitungen führen vom Umspannwerk Ottenhofen aus quer durch den Landkreis. „Um diese Systeme bestmöglich schützen zu können, machen wir grundsätzlich keine Angaben zu den von uns ergriffenen Sicherheitsvorkehrungen.“

Wolfgang Haberger, Geschäftsführer des Zweckverbands zur Wasserversorgung Moosrain in Oberding, bewertet die Bedrohung als eher gering: „Wir sehen kein sehr großes Potenzial für Sabotage in unseren Anlagen.“ Anschläge würden aber auch bei der Trinkwasserversorgung große Probleme schaffen und könnten im schlimmsten Fall die Wasserverteilung lahmlegen. Um energetisch unabhängiger zu werden, wolle man prüfen, ob einzelne Werke mittels Strom aus PV-Anlagen zumindest in einem abgespeckten Leistungsmodus stromnetzunabhängig zu betreiben sind.

Man tut, was man kann, für größtmögliche Sicherheit. Diese Antwort geben alle befragten Firmen. Engels von Uniper beteuert, man verbessere Maßnahmen dauernd und könne bei Gefahr „sehr schnell reagieren“. Auch in Sachen IT-Sicherheit fänden laufend Anpassungen statt, erklärt Steiner von den Stadtwerken Dorfen. Unterseer von Bayernets verweist auf Konzepte und Alarmpläne. Alle Regelanlagen seien versperrt und mit Zäunen gesichert. Die Leitungen würden ständig fernüberwacht und regelmäßig auch aus der Luft kontrolliert. Aktuell seien zudem alle Mitarbeiter sensibilisiert, man habe die Zusammenarbeit mit der Regierung intensiviert und Polizeipräsidien Netzkarten zur Verfügung gestellt.

Wie die Versorger konkret auf Störungen reagieren, zeigt unser Bericht über den Stromausfall am Samstagabend.