Die Polizei, Dein Freund und Helfer: Zwei Beamte der Erdinger Inspektion haben am Montagnachmittag einer Schwangeren aus der Bredouille geholfen.

Erding - Der 31-Jährigen war der Wohnungsschlüssel aus Versehen beim Aussteigen aus dem Auto in einen Gully gefallen. Sie selbst kam nicht mehr an ihn dran und rief in ihrer Not die 110. Den Polizisten gelang es, den Schlüssel aus dem vergitterten Loch zu angeln. Erleichtert konnte die werdende Mama ihre Wohnung aufschließen. ham