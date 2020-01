Schwarz-Weiß-Ball der CSU so gut besucht wie seit Jahren nicht mehr

Volles Haus beim CSU-Ball: 350 Gäste feierten in der Stadthalle eine rauschende Nacht – so viele wie seit Jahren nicht mehr. Da musste die Tanzfläche kleiner ausfallen, der Stimmung mit der Band Groove Garage tat’s keinen Abbruch.

Tanzlaune in der Stadthalle

von Hans Moritz schließen

In Zeiten des Kommunalwahlkampfs hält die CSU noch stärker zusammen. Ihr Schwarz-Weiß-Ball in der Stadthalle war mit 360 Gästen so gut besucht wie seit Jahren nicht mehr.