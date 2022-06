Eigens ein Schwedenbier gebraut

Von: Gabi Zierz

Ein Prosit auf die Schwedenspiele (hinten, v. l.): Volksspielgruppe-Chef Erich Peinelt, Markus Fruhmann, Jörg Schnell und Schwedenlager-Wirt David Ritter; (vorne, v. l.) Andi Brenninger (Erdinger Weißbräu), Harry Seeholzer, Renate Eßbaumer, Gerhard Zech, Manuela Schieder (alle Volksspielgruppe Altenerding), Robert Jell und Sven Dangl (beide Erdinger Weißbräu) mit dem eigens gebrauten Schwedenbier. © privat

Die Vorfreude ist groß: Am Donnerstag feiern die Schwedenspiele in Erding Premiere. Dazu gibt es ein eigens gebrautes Schwedenbier. Es wird im Biergarten am Grünen Markt ausgeschenkt.

Erding – Die Aufregung steigt: Am Donnerstag feiern die Schwedenspiele Premiere. Die Volksspielgruppe Altenerding führt das Freilichtspektakel vom 23. Juni bis 23. Juli jeweils um 21 Uhr vor dem Schönen Turm auf. 13 Vorstellungen waren geplant, wegen der großen Nachfrage gibt es jetzt am 13. Juli eine Zusatzvorstellung.

Speziell für diese Zeit hat Fischer’s Stiftungsbräu ein Schwedenbier gebraut, das im Biergarten des Schwedenlagers am Grünen Markt ausgeschenkt wird. Dass das Bier, das „1632“ heißt, und nach Jahr des Einfalls der Schweden in Erding benannt wurde, schmeckt, davon überzeugten sich bei einer kleinen Bierprobe die Volksspielgruppe um den Vorsitzenden Erich Peinelt, Schwedenbiergarten-Wirt David Ritter sowie Vertreter der Brauerei im Gasthaus zum Erdinger Weißbräu. „Aus bestem Malz gebraut und glanzfein filtriert, lädt das Dunkle mit seinen feinen Karamellnoten, der typischen Bittere und leichten Nuancen von gerösteten Nüssen zum Genießen ein“, heißt es in einer Mitteilung der Brauerei. Ab Donnerstag können sich die Erdinger davon überzeugen.

Der Biergarten im Schwedenlager ist donnerstags bis samstags von 16 bis 0.30 Uhr sowie sonntags von 11 bis 23 Uhr geöffnet. zie