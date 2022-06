„Einen guten Krieg gibt es nicht“

Von: Hans Moritz

Plündern und saufen: Die wilden Männer sind ein Wesensmerkmal der Schwedenspiele. © Bauersachs Peter

Viel Applaus erhielt die Volksspielgruppe Altenerding bei der Premiere der Schwedenspiele, die ersten seit 2009. Und doch war diesmal alles anders als sonst.

Erding – Am Ende einer zweistündigen Aufführung – Erding liegt im Dunkeln einer lauen Sommernacht – richtet sich ein Scheinwerfer auf den Schönen Turm, durch dessen Tor OB Max Gotz schreitet – ganz in Schwarz gekleidet. Noch einmal erinnert er daran, wie der Krieg, die Pest und der Hunger Elend über Erding im 17. Jahrhundert gebracht hatten. Und richtet dann den Blick in die Gegenwart. „Not und Elend gibt es auch in unserer Zeit“, herbeigeführt von kriegstreibenden Herrschern. Dennoch dürfe man Mut und Zuversicht nicht verlieren.

Damit schließt sich bei den Schwedenspielen der Kreis, der die Aufführungen 2022 zu ganz besonderen machen. Denn der Überfall der Schweden auf Erding 1632 erinnert fatal an den Angriff Russlands auf die Ukraine. Das Historien-Schauspiel gewinnt dabei eine beklemmende und fast schon schmerzhafte Aktualität. Da passte der Satz aus dem Magistrat, in dem über den drohenden Überfall der Schweden diskutiert wurde: „Einen guten Krieg gibt es nicht.“

Die Realität hat den Schwedenspielen, 1978, aufgeführt, seine wilde Leidenschaft genommen. Zuletzt 2009 war es vor allem ein Gaudium, wie die als plündernde, bärtige Schweden verkleideten Mimen der Volksspielgruppe Altenerding wild durch die Kulissen tobten. Bei der Premiere am Donnerstagabend blieb den knapp 800 Zuschauern das Lachen im Halse stecken.



Eindrucksvoll gelang es den Darstellern, der saturierten Wohlstandsgesellschaft vor Augen zu führen, was es heißt, wenn die Männer an die Waffen gerufen werden, und Frauen und Kinder zwischen Hoffen und Bangen zurückbleiben. Auf der Bühne vor dem Schönen Turm spielten sich herzzerreißende Szenen ab – großes Kompliment an die fast 150 Akteure. Besondere Blicke auf sich zog Martin Garmaier, der als Stadtpfarrer eben nicht den Pfarrer, sondern den Bürgermeister spielte und in dieser Rolle den bigotten Pfarrer (hervorragend gespielt von Hermann Dichtl) immer wieder verbal attackiert.



Die Schwedenspiele versetzen das Publikum in die finstere Zeit Erdings im 30-jährigen Krieg. Es ist eine arme Stadt, die nicht in der Lage ist, die Kriegssteuern aufzubringen. Am 18. Mai 1632 wird Erding überfallen, die Stadt in Schutt und Asche gelegt. 105 Häuser sind zerstört, 100 Tote zu beklagen.



All das und den historischen Rahmen erfährt das Publikum über den heuer erstmals eingeführten Erzähler. Wolfgang Wimmer ordnet die Handlungen ein und ist ein seriöser Wegweiser durch die Geschichte.



Das Elend bleibt einige Jahre in der darbenden Stadt. Sehr anschaulich sind die Brände dargestellt, aber auch das unermessliche Leid der Zivilbevölkerung – durch Plünderung, Tod und Vergewaltigung. Als sich die kriegerische Lage zu beruhigen beginnt, bricht in Erding die Pest aus.



Eindrucksvoll wird aber auch dargestellt, wie einige Männer aus dem Krieg heimkehren – und eine große Liebe endlich ihre Chance bekommt.



All das perfekt inszeniert vor allem von Erich Peinelt, Renate Eßbaumer und Manuela Schieder. Für sie sollte sich bewahrheiten: Geht die Generalprobe schief, wird die Premiere umso glanzvoller. Am Dienstag gab es neben der Bühne die Messer-Attacke, tags drauf einen Wasserrohrbruch, einen an Corona erkrankten Techniker und nicht vorhandener Ton. „Wir waren kurz davor, die Premiere abzusagen“, gestand Eßbaumer. Welch Segen, dass ihre Nerven gehalten haben. Unser Fazit: unbedingt sehenswert. Und: Ja, es gibt noch Karten.



Alle Infos zu den Schwedenspielen auf www.volksspielgruppe.de. Karten für alle Termine bis 23. Juli gibt es bei der Stadthalle. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Das Schwedenlager mit Biergarten öffnet an den Spieltagen um 16 Uhr. Die am Freitag wegen Regens ausgefallene Aufführung wird am Sonntag nachgeholt.