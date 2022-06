Der Erdinger Wastl: Einst Trommler, jetzt Schwertträger

Der Wastl hält heute ein Schwert in der Hand. Er steht weithin sichtbar auf dem Schrannenplatz. © Peter Bauersachs

Die Landsknecht-Figur ist das Symbol der Schwedenspiele in Erding. Der Schöne Turm ist ab Freitag gesperrt, weil die Aufbauarbeiten für das Freiluftspektakel beginnen.

Erding – Ein schneidiger Landsknecht steht auf dem Holzsockel am Erdinger Schrannenplatz. Er trägt Hut und Vollbart: Mit dieser Figur, dem Wastl, wirbt die Volksspielgruppe Altenerding für ihr historisches Theaterstück „Erding 1632“, besser bekannt als die Schwedenspiele. Sie finden heuer nach vielen Jahren Pause wieder statt – vom 23. Juni bis 23. Juli als Freilichtaufführungen vor dem Schönen Turm. Es ist das sechste Mal seit der Premiere 1978, dass der Verein damit an die Ereignisse und das Grauen des 30-jährigen Krieges erinnert, unter dem auch die Erdinger sehr zu leiden hatten. Deshalb empfiehlt der Verein den Besuch der Schwedenspiele frühestens ab zwölf Jahren.

Bei genauer Betrachtung des Wastls fällt auf, dass er eine leere Hand nach oben streckt. Gut Informierte wissen: Darin befand sich einst ein Trommelschlegel, und um den Bauch gebunden trug die Figur früher eine Trommel. Beides fehlt. Stattdessen hält der Wastl ein Schwert vor seinem Leib.

Die Originalzeichnung des Trommlers stammt von Wilfried Lang (1936-2013). Der Erdinger Grafiker hatte sein Werk 1978 anlässlich der 750-Jahr-Feier für die Stadt Erding geschaffen. Die populäre Figur schmückte damals Plakate, Werbematerial und Bierkrüge und warb für Veranstaltungen im großen Jubiläumsjahr. Die Figur, mit dem Erdinger Stadtwappen auf ihrer Trommel als „einer der Unseren“ gekennzeichnet, wurde dann von der Volksspielgruppe unter ihrem damaligen Vorsitzenden Sepp Beil auch für die Schwedenspiele genutzt.

Das Original mit Trommel und Schlegel in der Hand hat der Erdinger Grafiker Wilfried Lang 1978 zur 750-Jahr-Feier Erdings entworfen. Es zierte damals auch den Bierkrug. © Peter Bauersachs

Heuer war dann Zeit für ein weiteres Motiv, das der Künstler Harry Seeholzer gestaltete. Der neue Plakat-Landsknecht namens Erik hat die Seiten gewechselt und ist jetzt ein kämpferischer Schwede vor brennender Kulisse – zu sehen auf dem überdimensionalen Plakat an der Hauswand der VR-Bank an der Zollnerstraße/Ecke Schrannenplatz. Der alte Wastl zeigt auf dem Schrannenplatz Präsenz.

13 Vorstellungen der Schwedenspiele sind geplant – immer donnerstags, freitags und samstags ab 21 Uhr. „Der Kartenverkauf läuft gut, und auch sonst ist alles im Zeitplan“, freut sich Renate Eßbaumer, die mit Manuela Schieder Regie führt. Die technische Leitung des Freiluftspektakels, bei dem viele Erdinger mitspielen, hat Vorsitzender Erich Peinelt.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Der Biergarten auf dem Grünen Markt, das beliebte Schwedenlager, wird bereits aufgebaut. Am morgigen Freitag beginnen auch die Arbeiten vor dem Schönen Turm. Deshalb ist von da an mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Landshuter Straße ist bis Ende Juli von der Abzweigung Zollnerstraße bis zum Schönen Turm gesperrt. Dort werden am historischen Schauplatz die Bühne und die 900 Zuschauer fassende Tribüne aufgebaut. Fußgänger können den Grünen Markt weiter nutzen, auch als Weg von und zum S-Bahnhof.

Mehr als 150 Mitwirkende mit Pferden, Reitern, Wagen und Kanonen sind bei den Schwedenspielen dabei. Sie proben schon seit Wochen. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf der Stadthalle unter Tel. (0 81 22) 99 07-12.

PETER BAUERSACHS