Sechs neue Corona-Fälle im Landkreis Erding

Weiter liegt kein Patient mit Covid-19 im Klinikum Erding. Allerdings meldet das Landratsamt für Dienstag gleich sechs neue Infektionen.

Erding - Sechs neue Corona-Fälle – eine so starke Zunahme musste das Landratsamt Erding schon lange nicht mehr melden. Mit diesen sechs Infizierten im Alter von neun und 51 Jahren steig am Dienstag die Zahl der bestätigten Infektionen im Landkreis seit Beginn der Pandemie auf 7093. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt damit nach offiziellen Angaben des RKI 9,4 (Vortag: 11,6). Die Zahl der Genesenen wuchs um eins auf 6945. Damit gelten derzeit 30 Personen als infiziert. In Quarantäne befinden sich 95 Personen. Allerdings werden im Klinikum Erding weiter keine Covid-Patienten behandelt.

Im Landkreis Erding wurden bisher 140 441 Impfungen verabreicht. Davon hat das Impfzentrum 72 420 koordiniert (29 584 Zweitimpfungen). Am Montag hat das Impfzentrum 239 Impfungen durchgeführt, davon 21 durch das Mobilteam. 213 Impfspritzen waren es am Montag bei den niedergelassenen Ärzten. Damit haben sie inzwischen 68 021 Dosen verimpft (31 736 Zweitimpfungen).



Am Samstag, 31. Juli impft das mobile Team des BRK-Impfzentrums vor dem Feneberg Supermarkt in Erding. Von 10 bis 18 Uhr kann sich jeder im Gewerbegebiet Westpark eine Impfung abholen. Wahlweise Biontech, zugelassen ab 12 Jahre, oder Johnson & Johnson, zugelassen ab 18 Jahre. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung nötig. Die Zweitimpfung bei dem Impfstoff von Biontech/Pfizer erfolgt im Impfzentrum nach drei bis sechs Wochen.



An den Screeningstellen in Erding und Dorfen wurden gestern 102 Personen getestet. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden an den Landkreis-Teststellen insgesamt 78.604 Tests durchgeführt.



Die neuen Fälle: Erding (2); Bockhorn, Dorfen, Eitting, Langenpreising (je 1)