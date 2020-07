Grüne: Renaturierung ist der beste Flutschutz

Vier Ideen, Erding vor Hochwasser zu schützen. Jetzt kommt eine Fünfte hinzu. Doch die Renaturierung der Sempt dürfte vor allem den Landwirten nicht schmecken.

Erding – Wie kann Erding am wirkungsvollsten vor Hochwasser geschützt werden? Vier Varianten liegen auf dem Tisch. Nachdem das Wasserwirtschaftsamt München (WWA) von der Idee eines riesigen Rückhaltebeckens bei Niederwörth abgerückt ist, favorisiert es nun Mauern und Dämme entlang der Sempt durch Altenerding und Langengeisling. In Erding stößt das auf breite Ablehnung. Die Grünen-Fraktion im Stadtrat legt nun einen neuen Vorschlag vor: die weitreichende Renaturierung der Sempt ab der Mündung bei Markt Schwaben.

Dämme und Mauern wird es bei jeder Variante geben

In einem Pressegespräch betonten Fraktionsvorsitzender Herbert Maier und Stefan Lorenz, studierter Wasserbau-Ingenieur, dass alle Vorschläge Dämme und Mauern vorsähen. Ihre Idee würde den baulichen Eingriff in die Natur allerdings minimieren. Jedoch mussten sie auch zugeben: Der Umbau der Sempt würde die Landwirte in der Bewirtschaftung ihrer Äcker nicht unerheblich beeinträchtigen.

Zwei wesentliche Unbekannte sind: Wie viel Wasser die Renaturierungslösung abfangen würde, können die Grünen nicht berechnen. Und auch die Kosten sind sie nicht zu beziffern in der Lage. Die Mauer-Variante veranschlagt das WWA mit rund 20 Millionen Euro.

Das Moor soll wieder vernässt werden

Maier und Lorenz haben die vierte Variante weiterentwickelt. Die sieht neun kleinere Rückhaltebecken im Oberlauf der Sempt vor. Im Hochwasserfall sollen sie möglichst viel Wasser auffangen, ehe Erding überschwemmt wird. Die Grünen wollen einen großen Schritt weitergehen. „Wir schlagen die komplette Renaturierung von Sempt und Schwillach sowie aller Gräben im Oberlauf vor“, erklärt Lorenz. Ebenso sollten das Niedermoor renaturiert sowie die Entwässerung südlich von Erding beseitigt werden. Das Tal würde wieder großflächig vernässt. Maier ist überzeugt, dass man damit auch Klimaschutz betreibe. „Dränierte Moore sind die größte Einzelquelle für Treibhausgase außerhalb des Energiesektors.“

Im Detail sprechen sich die Grünen für die Aufweitung des Gewässerquerschnitts, die Schaffung von Nebenarmen, die Wiederherstellung eines mäandernden Flusses, das Anlegen von Flutmulden, das Aufrauen der Gewässersohle und die Wiederherstellung der Niedermoore vor.

Erding allein wird es nicht schaffen

„In der Summe bräuchten wir in Erding deutlich weniger bauliche Schutzmaßnahmen“, ist Lorenz überzeugt, macht aber auch deutlich: „Deswegen wird es nach wie vor einiger Dämme und Deiche in Erding bedürfen.“

Aus Sicht der Grünen müsse den Erdingern klar sein: Sie allein werden es nicht richten. Darum fordern sie eine Sempt-Allianz, der alle Gemeinden entlang des Flusses angehören. Als Beispiel nennen sie das gemeinsame Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept der Gemeinden Buch am Buchrain, Forstern, Hohenlinden, Ottenhofen und Pastetten, die gemeinsam den Hirschbach bändigen wollen. Der hatte, wie die Sempt, beim Hochwasser 2013 immense Schäden angerichtet.

Wie wäre es mit mobilen Wänden?

Maier und Lorenz verstehen, dass sich vor allem die Altenerdinger keine Mauern an den Fluss setzen lassen und einen beträchtlichen Baumbestand erhalten wollen. Aus ihrer Sicht ist das möglich. Lorenz schlägt vor: „Es würde reichen, Fundamente oder Sockel anzulegen, in die im Gefahrfall Schutzschilde etwa aus Aluminium gesteckt werden – etwa durch die Feuerwehr.“ Nachteil dieser Lösung: Sie wäre im Gefahrfall aufwendig und zeitintensiv umzusetzen.

Die Grünen sind strikt gegen den Damm. „Selbst der Bund Naturschutz würde sich eher für den linearen Ausbau aussprechen“, berichtet Maier. Das massive Querbauwerk würde den Moorboden überstauen. „Erhöhte Methanfreisetzung wäre die Folge“, so der Fraktionschef. Zudem würde die Erdinger Freiluftschneise von Süden her unterbrochen – schlecht fürs Klima in der Stadt. Nicht zuletzt würde das Hochwasserproblem wie beim linearen Ausbau auf die Unterliegergemeinden Eitting und Berglern abgewälzt.